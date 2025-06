Aujourd’hui, l’Équipe de France féminine est au devant d’un immense exploit : rejoindre les demi-finales d’une Coupe du Monde pour la quatrième fois consécutive. Pour cela il faudra battre la Pologne à 13h45, avec évidemment… le plus de monde possible devant sa télé !

Médaillées de bronze en 2018 et 2019, championnes du monde en 2022 et finalistes en 2023. Ça ressemble au palmarès de LeBron James dans les années 2010 mais c’est bien de l’Équipe de France de 3×3 dont on parle, véritable valeur sûre du 3×3 mondial depuis des années.

Après une énorme déception lors des derniers JO à Paris, les Bleues ont bien réagi lors des Championnats d’Europe, avec une belle médaille d’argent obtenue notamment grâce à Marie Michelle Milapie et Camille Droguet, toutes deux présentes à Ulanbaataar pour cette Coupe du Monde. Elles sont accompagnées par Hortense Limouzin, présente en 2022, 2023 et 2024 et donc de tous les derniers combats mondiaux, et par Marie Mané, spécialiste exilée en Espagne en 5×5 et star du bachata en plein match, les vrais savent.

Plus sérieusement ? Après quatre succès en autant de rencontres lundi et mercredi, les quatre Bleues se sont offertes un quart de finale sans sourciller, et il est désormais l’heure de confirmer toutes ces belles dispositions montrées. Au basket 3×3 les antécédents et le mood des jours d’avant compte peu, seul le moment présent influe sur le résultat.

Rendez-vous à 13h45, sur les canaux de la chaine l’équipe ou sur la chaine YouTube de la FIBA, pour pousser les filles vers une nouvelle demi-finale !