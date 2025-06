WNBA : Gabby Williams et Bria Hartley se sont tirées la bourre

Grosse nuit en WNBA avec cinq rencontres à déguster. Un thriller en prolongation, quelques perfs sympas ici et là, et un duel de Françaises dans lequel les deux ont eu l’occasion de briller, ça vous tente ? Alors c’est parti pour ce nouveau récap en mode W.

Les résultats de la nuit

Petit tour d’horizon avant d’attaquer le gros steak. Quel retour de Napheesa Collier sur les parquets ! Après avoir manqué deux matchs pour une blessure au dos, l’ailière des Lynx a envoyé du sale cette nuit pour venir à bout du Dream d’Atlanta porté par Brionna Jones et Alisha Gray. 26 points à 44% au tir, 7 rebonds, 6 passes, 1 interception et 2 contres, pour s’offrir une victoire en prolongation. C’est officiel, Napheesa is back !

Direction le Texas, plus précisément Dallas où Paige Bueckers n’a pas pu se mesurer à Caitlin Clark, puisque cette dernière souffre d’une nouvelle blessure aux adducteurs. Mais très bon match de basket tout de même, qui se décantera dans les derniers instants après un gros comeback des Wings, trop court malheureusement.

Kelsey Mitchell et Aliyah Boston ont mis tout l’Indiana sur leurs épaules avec leurs 32 et 21 pions respectifs. La petite prodige Bueckers n’a pas démérité non plus avec 27 points, 6 caviars, 2 interceptions, 2 contres et un tir de très loin au buzzer de la mi-temps. Mais le Fever était tout simplement au-dessus et s’impose 94 à 86 sur le sol des Texanes.

Toujours pas de Carla Leite à Golden State ce qui porte son absence à trois matchs consécutifs, mais pas de problèmes pour les Valkyries. Kayla Thornton a assuré le coup avec un 29/6/1 bien solide contre Chicago. Angel Reese avait fait 18 points, 17 rebonds contre les Sparks il y a quelques jours, on inverse cette fois avec 17 pions et 18 rebonds, mais malheureusement, comme trop souvent avec le Sky, une défaite au bout. Golden State n’a pas tremblé dans le money time.

Dernier arrêt avant notre duel de Françaises et cette fois on se pose du côté de Phoenix où le Mercury a largement dominé les New Yorkaises du Liberty, notamment grâce aux 25 unités de Satou Sabally et du quasi triple-double d’Alyssa Thomas (17/9/15). Marine Johannès a tenté de résister comme elle le pouvait avec ses 10 points inscrits derrière l’arc mais rien à faire ce soir, le Liberty prolonge sa mauvaise dynamique avec une quatrième défaite sur les six derniers matchs.

Ah ! Nous voilà enfin arrivé à notre dernière escale sur le sol de Seattle. Une rencontre pas si intéressante que cela pour son résultat, le Storm était ultra favori face au Sun et a assuré son statut, mais plutôt pour les performances tricolores qu’elle a vu naître. Gabby Williams, encore elle, nous a servi un match très complet avec ses 16 points, 8 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions, auquel a parfaitement répondu Bria Hartley avec son 19/4/6 à 7 sur 13 au tir. Dominique Malonga s’est elle aussi illustrée par ses 11 unités au scoring et ses 5 rebonds en 20 minutes de temps de jeu. Un match à sens unique, mais teinté de bleu, de blanc, et de rouge.

Un seul match à venir cette nuit en WNBA entre les Wings et les Mystics, sinon il faudra attendre dimanche soir pour deux affiches à horaires européennes, et ça, on prend volontiers !

