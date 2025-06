Cooper Flagg utilisé en tant que meneur à la Summer League ?

Tout juste présenté à la presse en tant que nouvelle recrue des Mavs, Cooper Flagg devrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs à la Summer League, et possiblement à un nouveau poste.

“Il est le futur de la franchise”. Grand sourire aux lèvres, Nico Harrison n’a pas caché sa satisfaction à l’idée de pouvoir compter sur Cooper Flagg dans le futur. Annoncé comme un joueur générationnel, le numéro un de la Draft 2025 est un diamant qui ne demande qu’à briller et il est ravi d’atterrir au sein d’une équipe compétitive dès ses débuts en NBA, avec la présence de plusieurs stars (Anthony Davis, Kyrie Irving) pour apprendre. Des propos rapportés par Tim MacMahon d’ESPN.

« Beaucoup de gens dans cette position n’ont pas cette opportunité, donc je me sens vraiment chanceux et reconnaissant de la situation qui m’a été donnée. Je vais être une éponge. En arrivant ici, je suis impatient d’apprendre, de m’imprégner et d’apprendre des gars qui sont plus âgés et qui sont passés par là avant moi. Ces gars-là ont tellement de connaissances. Ils ont vécu tellement de choses et ils ont tellement d’expérience que ce sera une opportunité incroyable pour moi d’apprendre et de grandir sous leurs ordres.” – Cooper Flagg