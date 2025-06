Marine Johannes rejoindra Galatasaray la saison prochaine

Alors qu’elle évolue actuellement en WNBA, Marine Johannes a déjà trouvé son nouveau club pour la prochaine saison européenne. Elle reste en Turquie, mais passe de Mersin à Galatasaray pour un projet plein de promesses, avec des titres en ligne de mire.

C’est tombé hier en fin d’après-midi, Galatasaray a annoncé la signature de Marine Johannes au sein du club turc. Celle qui enchaîne les bonnes performances en WNBA depuis quelques jours peut être très sereine sur son avenir.

Galatasaray Çağdaş Faktoring’e Hoş Geldin Marine Johannes! 👏💛❤️#SarayınYeniSultanları 👑 @MarineJ5

🔗 https://t.co/ptBTWev5Xg pic.twitter.com/elSwnQAKOA

— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) June 27, 2025

D’autant plus qu’elle reste dans un championnat qu’elle connaît bien, puisqu’avec Mersin l’an passé, Johannes avait échoué aux portes de la victoire que ce soit en ligue turc ou en EuroLeague. 15 points et 5 passes de moyenne dans la ligue nationale, on peut dire que la Turquie réussit plutôt bien à notre Marine nationale.

Mais en rejoignant une équipe qu’elle a battu en demi-finale cette année, l’arrière française s’offre un nouveau défi très prometteur. En effet, le club d’Istanbul a fait ses emplettes en WNBA, en ramenant également Elizabeth Williams, actuelle joueuse du Chicago Sky, et Dorka Juhász, ancienne ailière des Minnesota Lynx.

Allez chercher des joueuses de top niveau : une stratégie adéquate pour un club qui a besoin de retrouver du succès. Institution la plus titrée du pays mais privée de sacre depuis 2018, Galatasaray veut retrouver sa gloire d’antan. Rien de mieux qu’un petit peu de “Magic” Marine pour tenter le coup !

Source texte : L’Équipe