Jeff Green, Aaron Holiday et Jae’Sean Tate bientôt prolongés par les Rockets ?

Les choses se mettent bien en place du côté de Houston. Après le trade de Kevin Durant et la prolongation de Fred VanVleet, la direction devrait offrir de nouveaux contrats à trois de ses vétérans : Jeff Green, Aaron Holiday et Jae’Sean Tate.

La Free Agency 2025 n’a pas encore débuté mais les Rockets ont visiblement déjà bouclé une très grosse partie de leurs dossiers. Kevin Durant est arrivé via un trade et négocie déjà une prolongation de contrat. Steven Adams et Fred VanVleet ont eux déjà prolongé, tout comme Ime Udoka sur le banc. Et selon Shams Charania d’ESPN, ce devrait bientôt être aussi le cas pour trois membres de l’effectif, à savoir Jeff Green, Aaron Holiday et Jae’Sean Tate.

Over the last 13 days, the Rockets have reached deals to acquire Kevin Durant, extend Steven Adams and coach Ime Udoka, and bring back their free agents Fred VanVleet, Tate, Holiday and Green. https://t.co/16RNr2kNQv

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2025

Tonton Jeff Green joue de moins en moins avec les années mais il reste un vétéran exemplaire, une présence précieuse dans le vestiaire et quelqu’un capable d’apporter lorsqu’il obtient des minutes. Aaron Holiday a lui davantage vu le terrain la saison passée (62 matchs disputés), notamment quand Fred VanVleet était à l’infirmerie. Défenseur capable et surtout très bon shooteur à 3-points, il peut rendre de précieux services en sortie de banc. Enfin, Jae’Sean Tate a lui aussi vu son temps de jeu baisser ces derniers mois. Largement responsabilisé durant les années du rebuild de Houston, il est désormais plus un joueur de complément. Les départs de Dillon Brooks et Jalen Green sur les ailes pourraient néanmoins lui permettre d’aller récupérer un peu plus de temps de jeu la saison prochaine.

Source texte : ESPN