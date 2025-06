Anfernee Simons tout juste arrivé et bientôt… retransféré par les Celtics ?

À peine arrivé dans le Massachusetts, Anfernee Simons pourrait bien plier bagage plus rapidement que prévu. Les Celtics seraient en train d’évaluer de potentiels transferts le concernant, ce qui leur permettrait de re-signer Al Horford et Luke Kornet. Opération dégraissage toujours en marche à Boston.

Avec plus qu’une seule année de contrat à 27 millions de dollars la saison, Anfernee Simons est un profil idéal pour une équipe en quête de scoring. Une attractivité que les Celtics pourraient bien exploiter en transférant à nouveau leur meneur tout fraîchement arrivé. Après des années avec une masse salariale gigantesque, Boston veut s’offrir de la flexibilité.

Un tel transfert, ça devrait aussi vouloir dire une prolongation de contrat pour Al Horford et Luke Kornet, deux pièces considérées comme très importantes au sein de l’organisation des C’s, et cela offrirait également la possibilité de conserver Sam Hauser et de lui épargner un départ pour raisons économiques.

The Celtics are exploring trading Anfernee Simons’ $27.7M expiring deal, per @TheAthleticNBA

The goal would be to gain roster flexibility to keep Luke Kornet and Al Horford

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) June 28, 2025

Ce qui vaut pour Anfernee Simons, vaut également pour Georges Niang, lui aussi en contrat expirant la saison prochaine mais bien moins coûteux (8,2 millions de dollars). En résumé, chaque joueur récupéré dans les transferts de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis sont de nouveau transférables.

Difficile de se projeter sur l’avenir des Celtics entre la blessure de Jayson Tatum et les nombreux transferts déjà survenus et qui vont continuer d’arriver. Les rumeurs autour de Derrick White continuent d’enfler, certains parlent même d’un éventuel transfert de Jaylen Brown, malgré les démentis du front office.

En tout cas, Brad Stevens est loin d’en avoir fini avec son marché de l’été, tout pointe vers le même objectif : assainir les finances de la franchise et s’offrir de la flexibilité pour entourer au mieux Jayson Tatum lors de son retour. Nul ne sait quand, ni dans quelle forme il reviendra, mais Boston veut être prêt à tenter un nouveau run vers le titre dès que possible.

Source texte : The Athletic