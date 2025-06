Choisi en seconde position de la Draft 2025, Dylan Harper a posé avec le maillot des Spurs et il a choisi le numéro 2 (comme en NCAA). Un choix pas anodin à San Antonio car aucun joueur ne l’a porté depuis le départ de Kawhi Leonard.

Comme un air de nostalgie du côté de Fort Alamo. Pour la première fois depuis 2018 et le départ de Kawhi Leonard à Toronto, la franchise a attribué le numéro 2 à un de ses joueurs. Pas n’importe quel joueur non plus puisqu’il s’agit de Dylan Harper, l’un des plus grands talents de la cuvée 2025.

got their icy whites 🥶 pic.twitter.com/o8ooWKinJC

— San Antonio Spurs (@spurs) June 27, 2025

Donner le numéro de Kawhi Leonard à un autre joueur, cela peut sembler indiquer que San Antonio n’a pas prévu de retirer le maillot du Klaw dans le futur. Certes, il n’a pas vécu son prime chez les Spurs mais il a quand même gagné un titre de champion, avec le MVP des Finales (2014) mais aussi deux titres de Défenseur de l’année chez les Spurs, au cours de ses 7 ans dans la franchise.

Pas un petit palmarès mais son départ agité en 2018, sur fond de tensions avec le staff médical notamment, a écorné l’image du joueur, qui est encore régulièrement sifflé par une partie du public. Même Gregg Popovich n’avait pas réussi à faire taire les fans. Difficile dans ces conditions d’imaginer Kawhi Leonard avec son maillot retiré par la franchise à l’avenir. Au tour de Dylan Harper de porter fièrement un numéro qui a longtemps été l’un des préférés des fans.

Source texte : Spurs