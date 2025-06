Peu après la Draft et le début de la Free Agency (lundi) débutera l’un de nos évènements préférés de la saison : la Summer League. Et à cette occasion la NBA a profité de ce second tour de Draft pour communiqué sur le début de cette folie (non) : on aura donc Cooper Flagg face aux Lakers dès le premier soir, entre autres !

Ah la Summer League, ce monde parallèle dans lequel on peut s’extasier sur un triple-double de DJ Carton, c’est un vrai nom, des matchs au cours desquels les coachs sortent tout leur cinq majeur pour ne plus le remettre dès que le match commence à être équilibré… Les premiers pas des nouveaux rookies évidemment mais, aussi et surtout, des promesses de la part de joueurs qu’on ne reverra jamais, Kevin Knox, Skal Labissiere et le fiston Stockton en mode Hall of Famer, bref, de très loin la meilleure période de l’année où seules les vannes sont autorisées sur TrashTalk.

Hâte d’attaquer la session 2025, et dès le premier soir on l’a appris cette nuit, on aura donc deux jolis matchs, avec déjà le début de pas mal de prospects à surveiller.

ESPN a mis le paquet pour le 1er soir de la Summer League à Las Vegas :

Lakers vs Mavs

Les débuts de Cooper Flagg.

On verra pour Bronny James.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2025



Le n°1 de la Draft Cooper Flagg, affrontera donc le 10 juillet le n°1 dans le cœur de son père : Bronny James. Superbe occasion de zieuter pour la première fois en NBA l’ancien génie précoce de Duke, alors que dans le deuxième match on devrait assister aux débuts de Dylan Harper et VJ Edgecombe, aka les deux autres membres du podium de la Draft 2025. En d’autres termes, on peut difficilement faire mieux pour un premier soir !