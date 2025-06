On s’attendait à voir son nom sortir ce soir, mais pas forcément si tôt. Le Français Mohamed Diawara a été sélectionné avec le pick 51 par les New York Knicks, et aura certainement sa chance lors de la Summer League avec la franchise new yorkaise. Oh la belle histoire !

Il était le premier prospect appelé par Mark Tatum sans… la moindre vidéo de présentation, et c’est une preuve là aussi de l’ampleur de la surprise. L’ailer de Cholet Mohamed Diawara a semble-t-il tapé dans l’oeil des Knicks et le voilà donc drafté avec le pick 51, le chiffre préféré des habitués du PMU.

🚨 MOHAMED DIAWARA CHEZ LES KNICKS !!!

New York choisi le Français en pick 51 !!! pic.twitter.com/hn4unSZQpx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2025



On ne sait pas si Spike Lee, présent au Barclays Center, a validé ce choix, mais c’est en tout cas une belle surprise pour le jeune freak français, qui va pouvoir envoyer du gros steak lors de la Summer League pour se montrer à son futur staff, en sachant que les Knicks n’ont toujours pas… de coach, mais ça c’est encore une autre histoire.

Welcome to New York, Mohamed Diawara! 🗽 pic.twitter.com/tiNiRJr2kO

— Knicks Videos (@sny_knicks) June 27, 2025



5,8 points de moyenne l’année passée pour Mo, dans un club qui a envoyé autant de joueurs en NBA qu’une bonne poignée de facs américaines. Ça laisse rêveur et on surveillera en tout cas les premiers pas du crack avec l’une des franchises les plus mythiques du sport mondial. Cette sélection marque en tout cas un record puisqu’avec six joueurs draftés cette cuvée 2025 rentre dans l’histoire du basket français !

🇫🇷 6 FRANÇAIS SÉLECTIONNÉS À LA DRAFT 2025 !!

6/6 pour les cracks bleus !! 💪

🔹 Noa Essengue > Bulls (12)

🔹 Joan Beringer > Wolves (17)

🔹 Nolan Traoré > Nets (19)

🔹 Noah Penda > Magic (32)

🔹 Maxime Raynaud > Kings (42)

🔹 Mohamed Diawara > Knicks (51)

C’EST LA FRANCE ! ❤️ pic.twitter.com/YYBFzawkyS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2025



