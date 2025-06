NBA Draft 2025 : Maxime Raynaud sélectionné en n°42 par les Kings !

La première partie du conte de fée est terminé, Maxime Raynaud a atteint son objectif, il est un joueur NBA. Le prince de Stanford a été sélectionné au 42e choix de la Draft 2025 par les Sacramento Kings.

Les seuls échecs que connaît Maxime Raynaud se joue sur une planche de bois blanche et noire. Un jeu sur lequel il affirme avoir battu Victor Wembanyama lors de leurs derniers affrontements. Tout le reste n’est que réussite depuis quelques années et ce 25 juin 2025 est seulement la récompense d’un parcours brillant. Il est le cinquième (et peut-être dernier) Français sélectionné dans cette Draft 2025 !

Après avoir passé quatre ans sur les bancs d’une des universités les plus prestigieuses au monde et progressé saison après saison, le pivot parisien rejoint enfin la NBA. Il a été sélectionné au 42e choix de la Draft 2025 par les Sacramento Kings.

Mais ce ne sont pas n’importe quelles mains que vient de, virtuellement, serrer Mark Tatum. Ce sont celles d’un intérieur intelligent, monstrueux au rebond et capable d’écarter le jeu en attaque. S’il parvient à améliorer un petit peu sa mobilité latérale, il deviendra le profil parfait pour la NBA moderne.

Dans le meilleur des cas, au vu de son profil, le Français peut espérer devenir un genre de Domantas Sabonis et ça tombe bien, en rejoignant les Sacramento Kings, il va pouvoir l’observer de près et obtenir des précieux conseils du Lituanien. Jonas Valanciunas est aussi dans l’effectif pour le moment. Deux vétérans Balkans pour le prix d’un.

Maxime Raynaud s’est régalé à l’université, jusqu’à devenir le meilleur pivot de NCAA et désormais s’ouvre une autre aventure. Encore plus belle, encore plus grande, encore plus stressante, mais d’abord un rêve d’enfant que le Français va pouvoir vivre à 100% , et le plus longtemps possible. Ça passera, on l’espère, par l’obtention d’un contrat garanti.

Félicitations Maxime !