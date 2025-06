Free Agency : Duncan Robinson décline sa player option et devient agent libre

Joueur du Heat depuis le début de sa carrière NBA, Duncan Robinson va tester le marché pour cette Free Agency 2025. Le shooteur américain a décliné sa player option et sera libre de s’engager avec qui il veut à partir de minuit ce soir.

Alors qu’il pouvait s’assurer 20 millions de dollars en restant en Floride, Duncan Robinson a décidé de ne pas prendre sa player option, et va plutôt négocier avec les équipes intéressées. Ce genre de sniper capable d’artiller et de prendre feu à tout moment, ça risque d’intéresser quelques franchises.

Miami Heat guard Duncan Robinson is declining his $20 million early termination option to become a free agent and will work with the franchise on a new deal to return, or a move elsewhere, sources tell ESPN. pic.twitter.com/R0faNKX1wi

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2025

Cette saison, Robinson c’est 11 points de moyenne à 44% au tir dont 39% derrière l’arc sur plus de 6 tentatives par match, le tout en 24 minutes de jeu. Certes, il est souvent qualifié de joueur unidimensionnel, tant sa qualité de shoot prend le pas sur n’importe quel autre compartiment de son jeu, mais au moins, tout le monde sait ce qu’il apporte dans un effectif : du spacing avec un grand S.

D’après les dernières informations de Marc Stein, le Heat devrait être la première organisation à discuter avec le numéro 55, que ce soit pour un nouveau deal, ou pour négocier un sign-and-trade. Dans le deuxième cas, les Pistons pourraient montrer de l’intérêt afin de renforcer leur shooting sur les ailes.

The Detroit Pistons could make a run at acquiring Duncan Robinson, per @TheSteinLine

“The Pistons, meanwhile, are likewise said to be weighing a run at Miami’s Duncan Robinson to potentially fill their sudden need for shooting in addition to the interest in LeVert. Robinson… pic.twitter.com/l362ZAgp0O

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 30, 2025

Quoi qu’il arrive on devrait avoir d’autres indices assez rapidement. La Free Agency s’ouvre dans quelques heures maintenant, à minuit pile, alors sortez les popcorns !