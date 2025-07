Devin Booker prolonge aux Suns pour 2 ans et 145 millions de dollars !

Alors que les Phoenix Suns sont en pleine mutation durant cette intersaison, il y a une chose qui ne change pas en Arizona : Devin Booker est le franchise player et le restera encore longtemps. La preuve avec l’énorme extension de contrat que l’arrière vient de signer.

145 millions de dollars sur deux ans.

Non, vous ne rêvez pas, ce sont bien les chiffres annoncés par l’insider d’ESPN Shams Charania.

145 millions sur deux ans, ça fait 72,5 millions l’année si nos calculs sont bons, ce qui représente le plus gros salaire jamais enregistré pour un joueur NBA. Booker dépasse ainsi Shai Gilgeous-Alexander, qui a tout récemment prolongé au Thunder pour 285 millions de billets verts sur quatre ans.

Malgré le fiasco du Big Three Devin Booker – Kevin Durant – Bradley Beal, l’arrière All-Star a toujours annoncé sa volonté de rester aux Suns, et les Suns ont toujours annoncé leur volonté de construire sur l’arrière All-Star. KD transféré à Houston, Beal sur le point de partir via un buyout et le coach Mike Budenholzer viré au profit du jeune Jordan Ott, le projet de Phoenix a très clairement été recentré sur D-Book (28 ans).

Devin Booker est désormais lié aux Suns jusqu’en 2030 minimum, pour un montant total de 315 millions de dollars. Le montant est énorme mais le propriétaire Mat Ishbia croit fort en Book pour être le fer de lance de la nouvelle ère des Cactus. Quatre fois All-Star, deux fois All-NBA (All-NBA First Team en 2022) et double champion olympique avec Team USA, Booker veut remettre les Suns sur le devant de la scène, lui qui a pu goûter aux Finales NBA en 2021.

Pour rappel, Devin Booker – meilleur marqueur de l’histoire des Suns – évolue à Phoenix depuis une décennie et a plusieurs fois clamé sa volonté de faire toute sa carrière dans une seule franchise, comme son idole Kobe Bryant aux Lakers.

Source texte : Shams Charania