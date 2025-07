Free Agency : Jordan McLaughlin prolonge pour 1 an chez les Spurs

Arrivé en milieu de saison passée chez les Spurs, lors du transfert de De’Aaron Fox, Jordan McLaughlin s’est vu prolongé d’une saison par San Antonio, pour 3 millions de dollars. De quoi remplir l’effectif à prix malin, et compter sur un asset potentiel de transfert.

Jordan McLaughlin chez les Spurs, c’est 18 matchs joués pour près de 7 minutes de moyenne. On ne parle pas d’une star, mais d’une doublure, qui double déjà une autre doublure. Toutefois, c’est un joueur qui fait son boulot lorsqu’il est sur le terrain. Et dont on n’entend pas parler autrement qu’en bien.

Free agent guard Jordan McLaughlin has agreed to a one-year, $3 million deal to return to the San Antonio Spurs, agent Greg Lawrence of Wasserman told ESPN. McLaughlin split last season with the Spurs and Kings, and now enters his seventh NBA campaign as a reserve guard. pic.twitter.com/DzyvaSP5cb

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2025

Pour les Spurs, c’est une belle opération financière, avec un petit contrat donné à un joueur expérimenté qui remplira un effectif encore libre de deux places.

Source : ESPN, Shams Charania