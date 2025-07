La Summer League NBA à Las Vegas, ça commence ce soir ! C’est parti pour 10 jours de rencontres estivales entre équipes NBA, composées de joueurs internationaux et de jeunes joueurs NBA. Les rookies seront, pour la première fois depuis la Draft, de la partie. On fait le point sur cet événement, l’ultime occurence de la ligue avant novembre prochain !

Un événement qui referme définitivement la saison NBA, et qu’elle fût intense et longue, cette saison NBA. C’est la dernière danse estivale, nommée Summer League. Pour ceux qui découvrent, de quoi parle t-on ?

La Summer League NBA, c’est un événement créé en 2004, à la base par quelques équipes seulement. Des matchs pour faire s’affronter des joueurs de bout de rotation, des rookies, permettre à certains arbitres de progresser. L’idée ? Travailler, observer les rookies, développer les joueurs déjà présents en NBA et donner l’opportunités à des internationaux invités pour l’événement de se montrer aux États-Unis.

Oui, parce que l’autre chose à savoir avec la Summer League, c’est que les effectifs ne sont pas du tout les mêmes qu’en saison régulière et en Playoffs. Les joueurs majeurs sont tous en vacances, place à la jeunesse !

L’événement a lieu à Las Vegas, dans deux salles différentes pour que les matchs s’enchaînent vite. Tout est disponible sur le NBA League Pass pour regarder, et il y aura cette année de quoi regarder. Cooper Flagg, V.J. Edgecombe, Ace Bailey, Dylan Harper… et pas mal de français, dont la liste est disponible ici :

Les 1⃣4⃣ joueurs français à suivre à la Summer League de Las Vegas qui commence ce soir ! ☀️🇫🇷

Noa Essengue (Bulls)

Joan Beringer (Wolves)

Nolan Traoré (Nets)

Noah Penda (Magic)

Maxime Raynaud (Kings)

Mohamed Diawara (Knicks)

⤵️ pic.twitter.com/73nXVGMvp3

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 10, 2025

Concernant les horaires des matchs, vous pouvez retrouver le programme complet via le site de la NBA, ici. Pour la nuit inaugurale, sachez que nous serons présents sur les réseaux sociaux et à la rédaction en direct pour suivre les performances des divers rookies et tricolores présents sur les terrains. Voici par ailleurs le planning de la première nuit :