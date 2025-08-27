La France souhaite organiser la Coupe du monde 2031 !

Magnifique nouvelle pour le basket-ball français. Le président de la fédération, Jean-Pierre Hunckler, a confirmé à l’Équipe qu’il souhaitait organiser la Coupe du monde 2031 dans l’Hexagone. Victor Wembanyama à Bercy… que de jolis souvenirs.

La France n’a jamais organisé de Coupe du monde de basket-ball, une hérésie qui pourrait bien être réparée dans six ans. Jean Pierre Hunckler, le président de la FFBB a confié à l’Équipe, qu’il prévoit de candidater pour être seul pays hôte de l’édition 2031.

LA FRANCE RÊVE D’ORGANISER LA COUPE DU MONDE 2031https://t.co/UiGQ1TsPNV

— 🇫🇷 BEST OF FRENCHIES 🏀 (@BestOfFrenchies) August 26, 2025

L’Hexagone a déjà accueilli trois fois l’EuroBasket, en 1983, à Nantes, en 1999 à Paris et en 2015 entre Villeneuve d’Ascq (propriété de Pau Gasol) et Montpellier. Cette éventuelle Coupe du monde 2031 serait donc le plus grand événement non-olympique organisé en France dans l’histoire du basket-ball.

Voir Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly et Victor Wembanyama, dans leurs primes, défendre les couleurs de la sélection entre Limoges, Pau et Cholet serait exceptionnel pour les fans tricolores. Encore faut-il que le dossier monté par la FFBB soit retenu par la FIBA.

La Coupe du monde 2027 aura lieu au Qatar, la 2023 avait été organisée par le Japon, l’Indonésie et les Philippines, la 2019 se déroulait en Chine… il est temps de revenir sur le Vieux Continent ! Avis complètement objectif bien-sûr…

Source texte : L’Équipe