Combien gagnent les joueurs des Chicago Bulls pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Chicago Bulls. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Chicago Bulls présentent une masse salariale totale de 176 191 517 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Josh Giddey. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Chicago Bulls pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 176 191 517 dollars

176 191 517 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 21 542 831 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 21 542 831 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 19 753 483 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 19 753 483 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 31 732 483 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 31 732 483 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Josh Giddey (22 321 429 dollars)

Josh Giddey (22 321 429 dollars) Contrats non garantis cette saison : 3 joueurs

3 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs

2 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs

7 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 6 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Chicago Bulls

Données en date du 18/09/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Chicago Bulls

Les Bulls, c’est l’équipe qui refuse de choisir entre aller à gauche ou à droite et qui finit plantée au milieu de la route, klaxon bloqué. Josh Giddey vient d’être prolongé après des négociations laborieuses, mais à côté on continue de filer 18 millions à Patrick Williams, le braquage le plus tranquille de l’Illinois aux côtés de Zach Collins. Nikola Vucevic offre toujours son double-double de moyenne pour un salaire honnête, mais pour combien de temps ? Il pourrait bien se retrouver aux Sacramento Kings comme ses anciens coéquipiers DeMar DeRozan et Zach LaVine, expédiés dans l’équipe miroir des Bulls dans la médiocrité au sein de la Conférence Ouest. Pour les cadeaux, il faut regarder du côté des contrats rookies de Matas Buzelis ou Noa Essengue dont on espère un vrai bon rapport qualité/prix du roster, comme pour Coby White d’ailleurs. Avec plus de 80 millions qui pourraient se libérer l’été prochain, Chicago a de la marge, mais sans direction claire ni attractivité sur le marché, ça ressemble surtout à du vide habillé. Bref : des salaires moyens pour une équipe moyenne, coincée dans son Play-In perpétuel. Allez les gars, choisissez un camp, ça urge.

Rappel sur les types de contrats NBA

