Salaires des Chicago Bulls pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail
Le 21 sept. 2025 à 12:35 par David Carroz
Combien gagnent les joueurs des Chicago Bulls pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Chicago Bulls. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Chicago Bulls présentent une masse salariale totale de 176 191 517 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Josh Giddey. Voici tout ce qu’il faut savoir.
Analyse rapide de la masse salariale des Chicago Bulls pour la saison NBA 2025-26
- Masse salariale totale : 176 191 517 dollars
- Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 21 542 831 dollars au-dessus du salary cap
- Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 19 753 483 dollars au-dessous du premier apron
- Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 31 732 483 dollars au-dessous du second apron
- Joueur le mieux payé : Josh Giddey (22 321 429 dollars)
- Contrats non garantis cette saison : 3 joueurs
- Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur
- Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs
- RFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs
- UFA à la fin de la saison 2025-26 : 6 joueurs
Tableau complet des salaires des joueurs des Chicago Bulls
|JOUEUR
|POS.
|AGE
|2025-26
|2026-27
|2027-28
|2028-29
|2029-30
|Josh Giddey
|SG
|23
|$22,321,429
|$24,107,143
|$25,892,857
|$27,678,571
|UFA
|Nikola Vucevic
|C
|35
|$21,481,481
|UFA
|Zach Collins
|C
|28
|$18,080,496
|UFA
|Patrick Williams
|PF
|24
|$18,000,000
|$18,000,000
|$18,000,000
|$18,000,000 (PO)
|UFA
|Kevin Huerter
|SG
|27
|$17,991,071
|UFA
|Coby White
|PG
|25
|$12,888,889
|UFA
|Isaac Okoro
|SG
|25
|$11,000,000
|$11,814,814
|UFA
|Jalen Smith
|PF
|25
|$9,000,000
|$9,428,571
|UFA
|Tre Jones
|PG
|26
|$8,000,000
|$8,000,000
|$8,000,000 (TO)
|UFA
|Ayo Dosunmu
|PG
|26
|$7,518,518
|UFA
|Jevon Carter
|PG
|30
|$6,809,524
|UFA
|Matas Buzelis
|SF
|21
|$5,455,560
|$5,715,360 (TO)
|$7,584,283 (TO)
|RFA
|Noa Essengue
|PF
|19
|$5,429,520
|$5,701,200
|$5,972,760
|$8,230,464 (TO)
|RFA
|Dalen Terry
|SG
|23
|$5,399,118
|RFA
|Julian Phillips
|SF
|22
|$2,221,677
|$2,406,205 (TO)
|UFA
|Mouhamadou Gueye
|F
|27
|$2,048,494
|RFA
|Caleb Grill
|G
|25
|$1,272,870
|RFA
|Wooga Poplar
|G
|23
|$1,272,870
|RFA
|Yuki Kawamura
|G
|24
|Two-Way
|RFA
|Emanuel Miller
|SF
|25
|Two-Way
|RFA
|Lachlan Olbrich
|C
|22
|Two-Way
|RFA
Données en date du 18/09/2025.
Légende :
- PO = Player Option
- TO = Team Option
- RFA = Restricted Free Agent
- UFA = Unrestricted Free Agent
- Italique = Contrat non garanti
Ce qu’il faut retenir des contrats aux Chicago Bulls
Les Bulls, c’est l’équipe qui refuse de choisir entre aller à gauche ou à droite et qui finit plantée au milieu de la route, klaxon bloqué. Josh Giddey vient d’être prolongé après des négociations laborieuses, mais à côté on continue de filer 18 millions à Patrick Williams, le braquage le plus tranquille de l’Illinois aux côtés de Zach Collins. Nikola Vucevic offre toujours son double-double de moyenne pour un salaire honnête, mais pour combien de temps ? Il pourrait bien se retrouver aux Sacramento Kings comme ses anciens coéquipiers DeMar DeRozan et Zach LaVine, expédiés dans l’équipe miroir des Bulls dans la médiocrité au sein de la Conférence Ouest. Pour les cadeaux, il faut regarder du côté des contrats rookies de Matas Buzelis ou Noa Essengue dont on espère un vrai bon rapport qualité/prix du roster, comme pour Coby White d’ailleurs. Avec plus de 80 millions qui pourraient se libérer l’été prochain, Chicago a de la marge, mais sans direction claire ni attractivité sur le marché, ça ressemble surtout à du vide habillé. Bref : des salaires moyens pour une équipe moyenne, coincée dans son Play-In perpétuel. Allez les gars, choisissez un camp, ça urge.
Rappel sur les types de contrats NBA
Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.
- Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
- Team Option : option activable par la franchise
- RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
- UFA : le joueur est libre de signer où il veut
- Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
- Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League