NBA Preview 2025-26 : les Chicago Bulls || #30PreviewsEn30Jours

C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Alors comme ça, cette saison on commence par les… Bulls ?

Et c’est même pas une vanne ?

Boarf, disons que c’est une demi-vanne, à peu près comme Patrick Williams est un demi-joueur de basket, ça c’est pour notre collègue Robin qui souffre. Cette saison les Bulls s’apprêtent à nous envoyer une nouvelle saison mi-figue mi-boudin, au moins ça fera un peu d’animation. Beaucoup trop faibles pour être bons et un peu trop forts pour être complètement nuls, les Taureaux sont habitués au ventre très mou et ça ne risque pas de changer cette saison. On suivra tout de même les progressions de Noa Essengue ou Matas Buzelis, le leadership d’un Josh Giddey qui a pris son chèque cet été et les errements défensifs de Nikola Vucevic, le tout, évidemment… en se tapant des barres.