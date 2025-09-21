Drafté en 12e position par Chicago cet été, Noa Essengue sera l’une des seules bonnes raisons de regarder les Bulls cette saison. Mais le Français est un diamant brut qui a besoin de temps, alors pas question de le transformer en franchise player dès le départ. Comment les Bulls vont-ils utiliser le deuxième plus jeune rookie de la cuvée 2025 (18 ans) ?

Noa Essengue, c’est 2m08 sous la toise, des jambes de sprinteur et de l’énergie à revendre. Le garçon court, saute, et a surtout un moteur qui ne lâche jamais. Défensivement, ça promet : longueur, polyvalence, rebonds, courses en transition… il coche toutes les cases du role player moderne.

En attaque ? Plus compliqué. Pas encore un shoot de sniper, pas encore de moves façon Kevin Durant. Pour l’instant, c’est finition simple, dunks et putbacks. Et c’est pas grave : son rôle sera ailleurs.

Chez les Bulls, le cinq majeur est plus ou moins verrouillé mais il y a des minutes à prendre en sortie de banc. C’est là qu’Essengue entre en scène. L’idée ? Le faire rentrer pour changer le ton d’un match : courir, défendre, mettre la pression. Le rookie tricolore a l’avantage de pouvoir dépanner sur les postes d’ailier et d’ailier fort. Mais la base reste claire : minutes limitées mais intensité maximale. Un rôle de pompier, prêt à éteindre l’incendie quand ça chauffe.

Meet Noa Essengue 🇫🇷

• Explosiveness

• Versatility

• 2nd-youngest player in the Draft

🎥: @espn pic.twitter.com/hC7SJIJcRo

— Chicago Bulls (@chicagobulls) June 26, 2025

Pas de green light offensive, pas de système dessiné pour lui. On parle d’un gars qui devra gagner ses galons par l’activité. En revanche, les Bulls misent sur son énergie pour compenser certaines faiblesses de l’effectif. Quand l’équipe se fait marcher dessus au rebond, Essengue sera là pour aider. Quand il faudra envoyer de la longueur en défense, encore lui, même s’il va devoir prendre du coffre pour peser au plus haut niveau.

En gros, on ne lui demande pas de remplir la feuille de stats mais de rendre la vie plus simple à ses coéquipiers, en faisant en quelque sorte le sale boulot.

Ce rôle limité est tout sauf une punition. C’est même une bénédiction pour un rookie. Pas de pression inutile, pas de responsabilité démesurée, juste l’opportunité d’apprendre le rythme NBA tout en restant utile. Ainsi, Essengue aura l’occasion de tester ses qualités contre les meilleurs joueurs du monde, sans devoir porter Chicago sur ses épaules encore un peu frêles.

Si ça marche, il pourrait rapidement devenir ce type de role player que chaque équipe adore avoir : un gars qui fait gagner des possessions et ramène de l’énergie quand tout le monde fatigue.

Noa Essengue full summer league highlights. Only played 2.5 games but showed plenty of flashes.

Per-36 numbers: 18.3 points, 7.7 rebounds, 0.96 assists, 1.93 steals, 0.96 blocks. 3-point shooting: 26.7% on 7.2 attempts. True shooting: 51.7%. https://t.co/qoA8TibDWJ pic.twitter.com/ZewOoUT7Uy

— Ricky O’Donnell (@SBN_Ricky) July 21, 2025

Par le passé, Chicago avait déjà misé sur la France en développant Joakim Noah, qui avait été élu DPOY en 2013. Moins attendu que Jooks, il n’en reste pas moins intéressant. Car si la franchise de l’Illinois réussit à polir ce diamant brut, il y a un vrai avenir pour lui dans la Ligue. Mais pour l’instant, le plan est clair : apprentissage, défense, intensité.

En résumé, Noa Essengue va découvrir le métier, possiblement faire des allers-retours en G League. Mais il a tout ce qu’il faut pour être utile rapidement. Dans une équipe des Bulls qui cherche désespérément de l’énergie, de la fraîcheur et de la stabilité, ça peut suffire pour se faire un nom.

La première saison ? Une étape. Et si le garçon tient ses promesses, Chicago pourrait bien avoir trouvé une belle pioche.

Sources : Bleacher Report, Yahoo! Sports, Bulls.com