Combien gagnent les joueurs des Washington Wizards pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Washington Wizards. Avec 16 joueurs sous contrat et 2 contrats two-way, les Washington Wizards présentent une masse salariale totale de 138 860 321 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Khris Middleton. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Washington Wizards pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 138 860 321 dollars

138 860 321 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 80 521 963 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 80 521 963 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 57 084 679 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 57 084 679 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 69 063 679 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 69 063 679 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Khris Middleton (33 296 296 dollars)

Khris Middleton (33 296 296 dollars) Contrats non garantis cette saison : 1 joueur

1 joueur Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 6 joueurs

6 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

3 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Washington Wizards

Données en date du 18/09/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Washington Wizards

À Washington, on a trouvé la formule : deux vétérans grassement payés pour encadrer une armée de rookies sous contrats low-cost. Khris Middleton et CJ McCollum trustent plus de 63 millions à deux, mais leurs deals expirent en fin de saison, histoire de ne pas plomber l’avenir. Autour, Alex Sarr, Tre Johnson, Bilal Coulibaly, Bub Carrington et compagnie coûtent des cacahuètes et permettent de tester plein de gamins sans se ruiner. Le trade de Poole pour CJ ? Un bon coup : tu gardes le salaire court terme, tu gagnes un vrai mentor, et tu libères le cap dès l’été prochain. Malheureusement, beaucoup de blé est bloqué dans des provisions utilisées pour d’anciens joueurs (Marcus Smart, Blake Weasley,…), mais cet argent n’est pas nécessaire pour l’instant. Bref, les Wizards patientent en attendant que la jeunesse pousse, tout en gardant le portefeuille souple pour l’avenir. Pas de Playoffs en vue, mais au moins ici on a choisi une direction claire, et c’est déjà une victoire à D.C.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.