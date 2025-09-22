TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Logo Washington Wizards globalWIZARDSAnalyse

Salaires des Washington Wizards pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail

Le 22 sept. 2025 à 12:21 par David Carroz

Salaires Washington Wizards saison NBA 2025-26
Source image : TrashTalk

Combien gagnent les joueurs des Washington Wizards pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Washington Wizards. Avec 16 joueurs sous contrat et 2 contrats two-way, les Washington Wizards présentent une masse salariale totale de 138 860 321 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Khris Middleton. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Washington Wizards pour la saison NBA 2025-26

  • Masse salariale totale : 138 860 321 dollars
  • Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 80 521 963 dollars au-dessus du salary cap
  • Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 57 084 679 dollars au-dessous du premier apron
  • Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 69 063 679 dollars au-dessous du second apron
  • Joueur le mieux payé : Khris Middleton (33 296 296 dollars)
  • Contrats non garantis cette saison : 1 joueur
  • Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur
  • Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 6 joueurs
  • RFA à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs
  • UFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Washington Wizards

JOUEURPOS.AGE2025-262026-272027-282028-292029-30
Khris MiddletonSF34$33,296,296UFA
C.J. McCollumSG34$30,666,666UFA
Corey KispertSF26$13,975,000$13,975,000$13,025,000$13,025,000 (TO)UFA
Alex SarrPF20$11,808,240$12,370,680 (TO)$15,611,798 (TO)RFA
Tre JohnsonSG19$8,237,640$8,649,600$9,061,680 (TO)$11,490,211 (TO)RFA
Bilal CoulibalySF21$7,275,600$9,240,012 (TO)RFA
Malaki BranhamSG22$4,962,033RFA
Bub CarringtonPG20$4,677,600$4,900,560 (TO)$7,257,730 (TO)RFA
Cam WhitmoreSF21$3,539,760$5,458,310 (TO)RFA
Will RileySF19$3,512,520$3,688,320$3,864,000 (TO)$6,155,352 (TO)RFA
AJ JohnsonPG21$3,090,480$3,237,120 (TO)$5,493,394 (TO)RFA
Marvin Bagley IIIPF26$3,080,921UFA
Kyshawn GeorgeSG22$2,966,760$3,108,000 (TO)$5,435,892 (TO)RFA
Dillon JonesSF24$2,753,280$2,884,440$5,200,646RFA
Anthony GillPF33$2,667,947UFA
Justin ChampagnieSF24$2,349,578$2,667,944$3,005,085 (TO)UFA
Tristan VukcevicC22Two-WayRFA
Jamir WatkinsG24Two-WayRFA

Données en date du 18/09/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Washington Wizards

À Washington, on a trouvé la formule : deux vétérans grassement payés pour encadrer une armée de rookies sous contrats low-cost. Khris Middleton et CJ McCollum trustent plus de 63 millions à deux, mais leurs deals expirent en fin de saison, histoire de ne pas plomber l’avenir. Autour, Alex Sarr, Tre Johnson, Bilal Coulibaly, Bub Carrington et compagnie coûtent des cacahuètes et permettent de tester plein de gamins sans se ruiner. Le trade de Poole pour CJ ? Un bon coup : tu gardes le salaire court terme, tu gagnes un vrai mentor, et tu libères le cap dès l’été prochain. Malheureusement, beaucoup de blé est bloqué dans des provisions utilisées pour d’anciens joueurs (Marcus Smart, Blake Weasley,…), mais cet argent n’est pas nécessaire pour l’instant. Bref, les Wizards patientent en attendant que la jeunesse pousse, tout en gardant le portefeuille souple pour l’avenir. Pas de Playoffs en vue, mais au moins ici on a choisi une direction claire, et c’est déjà une victoire à D.C.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.

  • Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
  • Team Option : option activable par la franchise
  • RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
  • UFA : le joueur est libre de signer où il veut
  • Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
  • Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League
Tags : Salaires NBA, Salary cap, washington wizards
Voir toutes les News
Encart Home Page Guide EuroBasket 2025