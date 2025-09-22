Salaires des Washington Wizards pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail
Le 22 sept. 2025 à 12:21 par David Carroz
Combien gagnent les joueurs des Washington Wizards pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Washington Wizards. Avec 16 joueurs sous contrat et 2 contrats two-way, les Washington Wizards présentent une masse salariale totale de 138 860 321 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Khris Middleton. Voici tout ce qu’il faut savoir.
Analyse rapide de la masse salariale des Washington Wizards pour la saison NBA 2025-26
- Masse salariale totale : 138 860 321 dollars
- Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 80 521 963 dollars au-dessus du salary cap
- Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 57 084 679 dollars au-dessous du premier apron
- Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 69 063 679 dollars au-dessous du second apron
- Joueur le mieux payé : Khris Middleton (33 296 296 dollars)
- Contrats non garantis cette saison : 1 joueur
- Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur
- Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 6 joueurs
- RFA à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs
- UFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs
Tableau complet des salaires des joueurs des Washington Wizards
|JOUEUR
|POS.
|AGE
|2025-26
|2026-27
|2027-28
|2028-29
|2029-30
|Khris Middleton
|SF
|34
|$33,296,296
|UFA
|C.J. McCollum
|SG
|34
|$30,666,666
|UFA
|Corey Kispert
|SF
|26
|$13,975,000
|$13,975,000
|$13,025,000
|$13,025,000 (TO)
|UFA
|Alex Sarr
|PF
|20
|$11,808,240
|$12,370,680 (TO)
|$15,611,798 (TO)
|RFA
|Tre Johnson
|SG
|19
|$8,237,640
|$8,649,600
|$9,061,680 (TO)
|$11,490,211 (TO)
|RFA
|Bilal Coulibaly
|SF
|21
|$7,275,600
|$9,240,012 (TO)
|RFA
|Malaki Branham
|SG
|22
|$4,962,033
|RFA
|Bub Carrington
|PG
|20
|$4,677,600
|$4,900,560 (TO)
|$7,257,730 (TO)
|RFA
|Cam Whitmore
|SF
|21
|$3,539,760
|$5,458,310 (TO)
|RFA
|Will Riley
|SF
|19
|$3,512,520
|$3,688,320
|$3,864,000 (TO)
|$6,155,352 (TO)
|RFA
|AJ Johnson
|PG
|21
|$3,090,480
|$3,237,120 (TO)
|$5,493,394 (TO)
|RFA
|Marvin Bagley III
|PF
|26
|$3,080,921
|UFA
|Kyshawn George
|SG
|22
|$2,966,760
|$3,108,000 (TO)
|$5,435,892 (TO)
|RFA
|Dillon Jones
|SF
|24
|$2,753,280
|$2,884,440
|$5,200,646
|RFA
|Anthony Gill
|PF
|33
|$2,667,947
|UFA
|Justin Champagnie
|SF
|24
|$2,349,578
|$2,667,944
|$3,005,085 (TO)
|UFA
|Tristan Vukcevic
|C
|22
|Two-Way
|RFA
|Jamir Watkins
|G
|24
|Two-Way
|RFA
Données en date du 18/09/2025.
Légende :
- PO = Player Option
- TO = Team Option
- RFA = Restricted Free Agent
- UFA = Unrestricted Free Agent
- Italique = Contrat non garanti
Ce qu’il faut retenir des contrats aux Washington Wizards
À Washington, on a trouvé la formule : deux vétérans grassement payés pour encadrer une armée de rookies sous contrats low-cost. Khris Middleton et CJ McCollum trustent plus de 63 millions à deux, mais leurs deals expirent en fin de saison, histoire de ne pas plomber l’avenir. Autour, Alex Sarr, Tre Johnson, Bilal Coulibaly, Bub Carrington et compagnie coûtent des cacahuètes et permettent de tester plein de gamins sans se ruiner. Le trade de Poole pour CJ ? Un bon coup : tu gardes le salaire court terme, tu gagnes un vrai mentor, et tu libères le cap dès l’été prochain. Malheureusement, beaucoup de blé est bloqué dans des provisions utilisées pour d’anciens joueurs (Marcus Smart, Blake Weasley,…), mais cet argent n’est pas nécessaire pour l’instant. Bref, les Wizards patientent en attendant que la jeunesse pousse, tout en gardant le portefeuille souple pour l’avenir. Pas de Playoffs en vue, mais au moins ici on a choisi une direction claire, et c’est déjà une victoire à D.C.
Rappel sur les types de contrats NBA
Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.
- Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
- Team Option : option activable par la franchise
- RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
- UFA : le joueur est libre de signer où il veut
- Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
- Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League