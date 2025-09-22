Cette saison 20 (VINGT !!!!!!) joueurs français pourraient évoluer en NBA, à des niveaux de responsabilité différents bien sûr. Parmi ceux qui auront un vrai rôle – et plus si affinités – Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr ont les moyens de devenir les patrons d’une franchise NBA. Rien que ça.

Washington a son Capitole, la série la plus sous-cotée de l’histoire (Scandal), un vieux gars bizarre avec la peau orange et une moumoute, mais en ce qui nous concerne et nous intéresse, Washington a surtout la chance de pouvoir compter sur un duo de Français au potentiel incroyable, déjà bien installé dans la Grande Ligue.

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr peuvent-ils devenir deux des leaders de la franchise de la capitale ? Absolument aucun doute là-dessus.

Les stats de nos deux coqs la saison dernière

Alex Sarr : 13 points à 39,5% au tir dont 31,7% du parking, 66,7% aux lancers, 6,5 rebonds, 2,3 passes, 0,7 steal et 1,5 contre en 27,1 minutes

Bilal Coulibaly : 12,3 points à 42,1% au tir dont 28,1% du parking, 74,6% aux lancers, 5 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 33 minutes

Un prospect elite, drafté n°2 en 2024. Un autre débarqué un peu à la surprise un an plus tôt, dans l’ombre imposante de Victor Wembanyama. Alex Sarr et Bilal Coulibaly ont un point commun : ils se sont imposés très vite parmi les leaders des Wizards. Ils l’ont fait par leur défense, et à partir de là ont trouvé un rôle, un statut et donc de la confiance dans un projet qui nécessite d’avoir des joueurs à 200% tout le temps pour espérer gagner quelques matchs.

La saison passée Bilal avait été monstrueux en attaque dès l’entame de la régulière avant de rentrer dans le rang et de se concentrer sur son rôle de defenseur elite, puis de se blesser sur la fin de saison, une blessure qui a d’ailleurs eu comme effet de lui enlever du rythme et de le faire passer un peu à côté de son Euro. Alex Sarr quant à lui a mis le temps avant de montrer ses skills offensifs mais à très vite donné l’impression d’un défenseur ultra-solide et constant dans ses prestations.

Un petit qui jumpe et qui défend, un très grand qui contre et qui envoie des ogives du parking, duo original mais duo plein de promesses qui pourrait donc récupérer pas mal de clefs du trousseau cette année à Washington, surtout à la vue du roster suivant. Tiens, mate et on s’explique ensuite.

Meneurs : Bub Carrington , Sharife Cooper (two-way)

, Sharife Cooper (two-way) Arrières : C.J. McCollum , Tre Johnson, A.J. Johnson, Malaki Branham, Jamir Watkins (two-way)

, Tre Johnson, A.J. Johnson, Malaki Branham, Jamir Watkins (two-way) Ailiers : Bilal Coulibaly , Khris Middleton , Kyshawn George, Cam Whitmore, Corey Kispert, Justin Champagnie, Will Riley, Dillon Jones

, , Kyshawn George, Cam Whitmore, Corey Kispert, Justin Champagnie, Will Riley, Dillon Jones Ailiers-forts : Marvin Bagley III, Anthony Gill

Marvin Bagley III, Anthony Gill Pivots : Alexandre Sarr, Tristan Vukcevic (two-way)

Premier coup d’œil, tout le monde a vu : la raquette des Wizards est encore plus soft qu’une Tourtel Twist et si Alex Sarr se chauffe un peu les mimines c’est 39 minutes tous les soirs, les yeux bandés. Pour Bilal il faudra taper dedans encore un peu plus, notamment avec l’arrivée de Cam Whitmore qui se rajoute à une concurrence déjà bien solide dans les ailes.

Si vous vous souvenez des Spurs de 2014, 1) vous êtes un esthète et 2) vous avez sans doute pigé le rapport, puisqu’il s’agit de la dernière équipe dans laquelle deux Français ont pu avoir un rôle aussi conséquent, en même temps, dans une franchise NBA. Il s’agissait de deux des cinq plus grands joueurs de l’histoire du basket français donc la barre est très haute, mais Bilal et Alex ont une belle cote pour devenir, au moins, des moteurs du projet Wizards et, au mieux, deux joueurs qui comptent en NBA.

Deux Français dans le cinq majeur d’une franchise NBA et avec un rôle conséquent, une phrase so 2025 mais un délire qu’il ne faut pas prendre pour acquis. Cette année on va beaucoup regarder les Wizards et rien que pour ça la perf de Bilal et Alex est déjà folle. Y’a plus qu’à frapper fort, nous on sait déjà, mais maintenant il faut leur dire.