Les 10 bonnes raisons de suivre les Washington Wizards en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Si certaines équipes sont – sur le papier – plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. Même les Washington Wizards ! La preuve.

#1 : Cocorico, Alex Sarr et Bilal Coulibaly sont dans la place

La première et principale raison pour laquelle on va suivre les Wizards cette saison, c’est pour checker la progression de nos Frenchies Alex Sarr et Bilal Coulibaly. Oui on est chauvins mais on assume à 100%.

Les deux Français ont été victimes de petits bobos cet été, le premier devant quitter l’EuroBasket (mollet) tandis que le second va rater le début de saison à cause d’une opération (pouce). On espère que cela ne perturbera pas leur ascension car ils ont chacun montré de belles choses la saison dernière. Sarr voudra confirmer sa campagne calibre All-Rookie First Team, Bilal voudra lui franchir un step supplémentaire.

Let’s go !

#2 : Tre Johnson, la nouvelle perle de D.C.

Malgré leur saison éclatée l’an dernier (18 victoires), les Wizards n’ont obtenu que le sixième choix de la Draft 2025. Pas de Cooper Flagg ou de Dylan Harper donc, mais Washington a quand même mis la main sur un prospect sacrément excitant.

Nom : Johnson. Prénom : Tre. Fonction : scoreur.

L’ancien de Texas – 19 ans – est l’un des meilleurs joueurs offensifs de sa cuvée, capable de prendre feu à tout moment. De quoi offrir aux fans des Wizards une bonne raison de venir à la salle. Johnson n’a d’ailleurs pas mis longtemps pour donner un aperçu de son talent, lui qui a lâché quelques dingueries en Summer League.

Tre Johnson SL Debut vs the Suns..

18 PTS (7-12 FG, 3-5 3PT)

3 REBS

2 AST

BIG Steal.. how we feelin?? pic.twitter.com/OGUqLAeHMb

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) July 12, 2025

#3 : Kyshawn George et Bub Carrington qui confirment

Il n’y a pas de jeune superstar à Washington, mais il y a quand même un sacré noyau de jeunots prometteurs. Kyshawn George et Bub Carrington en font partie.

Les deux rookies ont montré un bout de potentiel la saison dernière, Carrington décrochant même une place dans la NBA All-Rookie Second Team. Quant à l’ancien de l’Élan Chalon, il a eu droit à 38 titularisations en 68 matchs, de quoi monter en puissance après des débuts compliqués. Le talent offensif de Bub et la polyvalence de Kyshawn peuvent aider les Wizards dans leur processus de reconstruction.

On a hâte de voir leur deuxième saison !

#4 : C.J. McCollum et Khris Middleton qui jouent aux mentors

Il y a enfin des vétérans de qualité pour entourer les jeunots à Washington (désolé Jordan Poole, désolé Kyle Kuzma). Et ça, c’est quand même cool pour faire avancer le projet.

Même si C.J. McCollum et Khris Middleton – en dernière année de contrat – ne devraient pas faire long feu dans la capitale américaine, ils vont chacun apporter une grosse expérience aux Wizards. Le premier pourrait aussi lâcher quelques cartons offensifs en cours de route, et ainsi inspirer la jeune génération.

Avoir McCollum et Middleton dans son effectif, c’est la garantie d’avoir un minimum de cohérence et de QI basket sur le parquet. Ce n’est pas de trop à Washington.

#5 : Cam Whitmore prêt à exploser

Barré par la grosse concurrence à Houston, Cam Whitmore débarque à Washington et pourrait bien profiter de ce nouveau départ pour exploser.

Whitmore a montré dans un temps limité chez les Rockets qu’il avait tout pour flamber offensivement, lui qui n’est jamais le dernier pour aller dunker sur tout ce qui bouge. Chez les Wizards, il aura forcément beaucoup plus d’opportunités, tout ça sans la pression des résultats. L’endroit idéal pour changer de dimension.

From scoring efficiency to league rankings, @chasedcsports breaks down what Cam Whitmore brings to the @WashWizards in the latest #ChasingStats 📊#ForTheDistrict pic.twitter.com/sUlwu2XACt

— Monumental Sports Network (@MonSportsNet) August 27, 2025

#6 : Les fans de D.C. qui « keef » de moins en moins leur coach

Lors d’un sondage réalisé par The Athletic en avril dernier, le coach des Wizards Brian Keefe a été élu pire entraîneur NBA par les joueurs. C’est dur pour un coach qui a pris les rênes d’une équipe en totale reconstruction, avec une multitude de jeunots qui découvrent à peine le plus haut niveau.

Néanmoins, le bilan de Keefe pique les yeux : 26 victoires pour 95 défaites en une saison et demie. De plus, les Wizards ont pris l’habitude de prendre des raclées et on a du mal à voir un semblant de projet en matière de jeu. C’est forcément frustrant pour les fans, qui pourraient bien mettre une ambiance assez glaciale dans la salle de D.C..

Dans un tel contexte, Brian Keefe tentera tant bien que mal de continuer à développer les gamins qui forment son équipe, mais il n’est probablement pas l’homme de la situation sur le long terme.

#7 : La seule salle où Bradley Beal peut être applaudi en NBA

Ancienne gloire des Wizards, avec qui il a été trois fois All-Star et une fois joueur All-NBA, Bradley Beal a vu sa cote dégringoler depuis son départ de Washington en 2023. Le fiasco de l’expérience Suns est passé par là, Bealou devenant le joueur à éviter à tout prix à cause de son salaire et sa fameuse clause de non-transfert.

Désormais aux Clippers, Bradley Beal reste tout de même un joueur qui a marqué les Wizards (11 saisons à Washington !), et ce même si leur aventure commune a été remplie de hauts et de bas. Alors quand il reviendra en ville le 19 janvier prochain, ce sera l’occasion de se rappeler des bons souvenirs et d’applaudir.

Applaudir à Washington, c’est plutôt rare alors autant en profiter.

#8 : La rénovation spectaculaire de la Capital One Arena

Si la progression des Wizards sur le parquet risque d’être difficile à voir cette saison, il ne fait aucun doute que la salle de Washington va radicalement évoluer.

Construite il y a 30 ans, la Capital One Arena est un peu vieillotte et a besoin d’un vrai coup de neuf pour permettre aux Wizards de rester dans la capitale. C’est ainsi qu’une rénovation XXL de 800 millions de dollars a commencé cet été, pour se conclure vers 2027-28. Voici un aperçu du résultat final :

#9 : Se rappeler que Marvin Bagley a été choisi avant Luka Doncic à la Draft

C’est totalement gratuit, mais c’est toujours aussi vrai.

#10 : la raison #10