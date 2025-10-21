Quels records NBA peuvent être battus cette saison ?

Il y a un moment où les stats deviennent secondaires. Où LeBron James n’est plus juste un joueur, mais un repère temporel. Où Stephen Curry transforme le shoot en art contemporain. Où Nikola Jokić fait de la géométrie une philosophie. Et où Kevin Durant met encore des filets en feu sans transpirer. La saison 2025-26 ne sera pas celle des records. Ce sera celle des vestiges qui respirent encore, des types qui refusent de passer à autre chose. Le basket comme acte de résistance.

LeBron James devient le joueur avec le plus de tirs réussis de l’histoire

Kareem Abdul-Jabbar : 15 837 tirs réussis LeBron James : 15 488 (à −349 de Kareem)

Alors oui, c’est un nom que vous lisez déjà depuis deux décennies, mais spoiler, il veut pas lâcher l’affaire l’ancien. Il n’a plus rien à prouver depuis dix ans mais il continue de redessiner les frontières. LeBron James, déjà meilleur scoreur de l’histoire, peut cette fois devenir le joueur ayant rentré le plus de tirs dans l’histoire de la NBA. 350 paniers à inscrire, une formalité (sauf blessures) pour un mec qui a mis plus du double sur les dix dernières saisons. Ce record n’a rien d’un simple chiffre : c’est une ligne d’héritage. LeBron, 40 ans, 23e saison, toujours capable de scorer à 25 points de moyenne. L’homme ne repousse plus le temps : il l’a annexé.

LEBRON PUTS ON ANOTHER SHOW AT THE GARDEN 🤩

👑 33 PTS

👑 12 AST

👑 11 REB@Lakers (28-19) have won 6 out of the last 7! pic.twitter.com/aNVCLvVU83

— NBA (@NBA) February 2, 2025

23 saisons plus tard, LeBron James, celui qui ne voulait pas partir

Record actuel : 22 saisons (Vince Carter)

LeBron James : entame sa 23e saison

Il a commencé quand le Nokia 3310 était un classique. Il a affronté Allen Iverson, puis Tim Duncan, et joue désormais aux côtés de Bronny James (son fils). En 2025-26, LeBron entre dans sa 23e saison NBA, un record absolu de longévité. Ce n’est plus un joueur, c’est une ligne temporelle. Il a traversé cinq ères de jeu, survécu à trois révolutions tactiques et deux changements de règles majeurs. À ce stade, sa carrière est une sorte de documentaire vivant, un hommage à la discipline, au soin du corps et à la pure passion. Vince Carter avait tenu 22 ans. LeBron, lui, s’installe dans la 23e comme si c’était une nouvelle page, pas un épilogue.

LEBRON JAMES IN FEBRUARY 2025: @statmuse

– 29.3 PPG

– 10.5 RPG

– 6.9 APG

– 1.2 SPG

– 56/44/74%

– 66% TS

– 10-2 record

– 40 years old

PLAYER OF THE MONTH IN YEAR 22 pic.twitter.com/OzE20N3RyL

— BronMuse (@BronMuse) October 17, 2025

LeBron James, seul joueur ayant joué autant de matchs dans l’Histoire

Robert Parish : 1 611 LeBron James : 1 562 (-49 du record)

49 matchs et LeBron deviendra le joueur le plus capé de l’histoire. 23 saisons dans les jambes, 40 ans sur le passeport, et toujours la même obsession : jouer. Il a déjà dépassé Kareem Abdul-Jabbar, il vise désormais Robert Parish, qu’il dépassera si son corps le veut bien. D’ici quelques mois, chaque entrée en jeu sera une marche vers l’éternité, une preuve qu’à force de durer, on finit par effacer tout le monde.

LeBron James sur le podium des passeurs all-time

Chris Paul : 12 499 Jason Kidd : 12 091 LeBron James : 11 584 (à −507 de Kidd)

Il n’est pas meneur, mais il passe comme un. Mieux : il a fait de la passe un art au service du leadership. LeBron n’a pas seulement marqué plus de points que quiconque, il a aussi transformé ses coéquipiers en extensions de lui-même. Avec un peu plus de 500 passes à distribuer cette saison, il deviendrait le troisième meilleur passeur de l’histoire (même si ça s’annonce tendu avec sa blessure du début de saison), un classement dominé par des meneurs purs. John Stockton, Jason Kidd, Chris Paul… et LeBron. Pour un ailier de 2m06, c’est une anomalie statistique, mais une évidence visuelle : personne ne lit le jeu comme lui.

LeBron James flirte avec le Top 5 all-time à trois points

Klay Thompson : 2 697 Reggie Miller : 2 560 LeBron James : 2 559 (à −1 de Miller)

Il y a vingt ans, l’idée d’un LeBron James dans le Top 5 des 3-points relevait de la science-fiction. En 2025, il est à un tir de Reggie Miller et à portée du cercle des snipers historiques. L’ancien bulldozer d’Akron s’est mué en artilleur très respectable. Klay Thompson continue d’empiler les bombes et gardera sûrement son avance, mais voir LeBron dans le même classement que les tireurs les plus fins de l’histoire, c’est une métaphore : l’évolution du jeu, incarnée par celui qui a survécu à toutes ses versions.

Kevin Durant dépasse Wilt Chamberlain pour la 7e place au scoring

Dirk Nowitzki : 31 560 Wilt Chamberlain : 31 419 Kevin Durant : 30 571 (à −848 de Wilt)

KD, c’est toujours la même partition : art, précision, efficacité. Il n’a jamais été un scoreur “volumineux” (dans le sens croqueur), juste régulier au point de grimper dans les cieux. D’ici quelques mois, il pourrait dépasser Wilt et flirter avec les 32 000 points. Rien que ça.

Nikola Jokic : en route vers la 2e place all-time en triple-doubles

Oscar Robertson : 181 triple-doubles Nikola Jokic : 164 (à −17 du Big O)

Il ne saute pas haut, il ne court pas vite, il s’énerve parfois, et pourtant, il domine tout. Nikola Jokic n’est pas un joueur, c’est une équation. Avec seulement 18 triple-doubles à ajouter à son compteur, le pivot serbe peut dépasser Oscar Robertson et devenir le deuxième joueur le plus prolifique de l’histoire dans ce domaine. En réalité, il l’a déjà dépassé dans l’esprit collectif : Jokic a fait du triple-double un outil d’organisation collective. Là où Russell Westbrook en faisait un sprint, Jokic en a fait une respiration. Et le plus fou, c’est qu’il ne semble même pas savoir qu’il est en train de réécrire les livres de stats.

Nikola Jokić becomes the first EVER center to average a triple-double in a season 😱🃏

The Joker joins Russ and Oscar Robertson as the only players to do so 🔥 pic.twitter.com/YWDez0oFeR

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 12, 2025

Stephen Curry, grimper encore plus haut dans le scoring

13. Hakeem Olajuwon : 27 313

24. Stephen Curry : 25 386 (à −1 927)

Pendant des années, Curry était “le gars qui met des trois points de n’importe où”. Sauf qu’à force d’en rentrer par centaines, il peut devenir un des 15 meilleurs scoreurs de tous les temps. Et c’est ça, la vraie révolution Curry : ne plus être un “spécialiste”, mais un artisan complet de l’attaque moderne. Le joueur qui a redéfini le tir redéfinit maintenant la notion même de production offensive. Le jour où il passera Olajuwon, on ne parlera plus de shooteur. On parlera d’héritage.

Klay Thompson : objectif Top 3 all-time des 3-points

Ray Allen : 2 973 Damian Lillard : 2 804 Klay Thompson : 2 697 (à −277 de Ray)

Klay reste Klay. Une série de matchs où le poignet chauffe et il dépassera Damian Lillard (forfait cette saison) pour se rapprocher de Ray Allen, détenteur de la médaille de bronze des tireurs à trois points. “Game 6 Klay” a encore des balles à envoyer dans la légende.

Anthony Davis : 2 000 contres et l’éternel débat santé/domination

Total actuel : 1 815 contres (à −185 du cap)

Anthony Davis, c’est la dualité permanente : entre le joueur de verre et le mur de béton. Quand il est sur le parquet, il n’y a pas débat : il est l’un des meilleurs protecteurs d’arceau de sa génération. S’il reste en forme – le si le plus célèbre du Texas – il deviendra cette saison le 21e joueur de l’histoire à atteindre les 2 000 blocks.

Une marque symbolique qui le placerait aux côtés des Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning et David Robinson, bref, les vrais patrons de la raquette.

Et ce n’est pas tout : Davis pourrait aussi franchir la barre des 20 000 points en carrière, un combo “attaque + défense” que très peu ont réussi.

Alors oui, il se blesse trop souvent, mais quand il joue, c’est un cheat code. 2 000 contres, 20 000 points… Si ce n’est pas la définition d’un talent générationnel.

ANTHONY DAVIS WHAT A DEFENSIVE STAND 😤

TWO BLOCKS THEN FIGHTS FOR THE REBOUND!! pic.twitter.com/tsAW4grIfa

— NBA (@NBA) April 3, 2025

Rudy Gobert, sponsorisé Dyson

Total actuel : 9 700 rebonds (à −300 du cap)

Cocorico ! Il ne parle pas beaucoup, mais il laisse du bruit derrière lui. Rudy Gobert peut devenir cette saison le 45e joueur de l’histoire à franchir la barre des 10 000 rebonds, un club très privé où seuls les monstres des planches ont leur carte.

Depuis plus d’une décennie, le Français incarne la défense et le rebond dans ce qu’ils ont de plus brut : de la rigueur, du timing et une dose d’orgueil XXL.

Ce cap, c’est la récompense d’une constance rarement vue à l’ère moderne. Peu de pivots ont tenu aussi longtemps à ce niveau d’intensité.

Et si ses détracteurs continueront de parler d’attaque limitée, les chiffres, eux, ne mentent pas : 10 000 rebonds, quatre titres de DPOY (meilleur défenseur de l’année), et une empreinte défensive qu’on n’oubliera pas de sitôt.

RUDY GOBERT DOMINATES INSIDE TO LIFT THE @Timberwolves INTO THE WEST SEMIS!

🐺 27 PTS

🐺 24 REB (9 OREB)

🐺 2 BLK

🐺 80.0 FG% (12-15 FGM)

Gobert is just the FOURTH player to record 25/20 on 80+ FG% in a playoff game… and the first since 1996 🤯 pic.twitter.com/UFAgmqZQE0

— NBA (@NBA) May 1, 2025

Dans la vie, rien n’est éternel, sauf peut-être eux. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, et maintenant Nikola Jokic. Encore là, encore debout, encore décisifs. Leurs records vont tomber, leurs corps suivront, mais pour l’instant, on regarde. Parce qu’on sait qu’un jour, tout ça manquera.

Sources : Basketball Reference, Statmuse, ESPN, TheScore, Yahoo! Sports.