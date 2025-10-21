Les 10 grandes questions de la saison NBA 2025-26

C’est le jour J ! La saison NBA 2025-26 démarre officiellement dans la nuit de mardi à mercredi, une saison qui sera rythmée par un certain nombre de questions. De LeBron James à Victor Wembanyama en passant par l’avenir de Giannis Antetokounmpo et les débuts de Cooper Flagg, voici ce qu’il faudra suivre en priorité cette année.

1) Est-ce la dernière saison NBA de LeBron James ?

Blessé en ce début de saison, LeBron James devra patienter un peu avant d’entamer sa 23e saison NBA, un record. Une 23e saison qui pourrait être sa dernière, le King étant en fin de contrat avec les Lakers en 2026.

Pour l’instant, James n’a rien annoncé concernant sa date de retraite, il a préféré jouer avec les nerfs des fans sans pour autant s’exprimer sur son avenir. Peut-il vraiment raccrocher sans une tournée d’adieu en bonne et due forme ? On en doute, mais le scénario d’une retraite dans un an n’est pas à écarter. Alors apprécions chaque minute que LBJ passera sur les parquets.

2) Knicks : la bonne année pour retrouver les Finales NBA ?

L’an dernier, les Knicks ont retrouvé les Finales de Conférence Est pour la première fois depuis 2000. Peuvent-ils franchir un cap supplémentaire pour atteindre les Finales NBA cette saison ? Ce serait une première depuis 1999.

Pour atteindre cet objectif, New York a changé de coach, virant Tom Thibodeau pour faire venir Mike Brown. Ce dernier veut rendre l’attaque des Knicks moins prévisible, avec plus de rythme et plus de mouvement. On attend aussi de Brown qu’il gère mieux l’effectif new-yorkais en s’appuyant sur une plus grande profondeur, afin d’arriver en forme en Playoffs.

Dans une conférence faiblarde où le principal rival des Knicks sera Cleveland, New York doit remporter l’Est, sinon la saison sera vue comme un échec.

3) Thunder : le premier back-to-back depuis 2018 ?

Champion NBA l’an dernier après une saison historique, le Thunder peut-il réaliser le doublé en 2026 ?

Cela fait depuis 2018 et les imbattables Warriors qu’on attend une équipe faire le back-to-back. Six équipes ont tenté de défendre leur titre, six ont échoué. C’est donc un sacré challenge qui attend Shai Gilgeous-Alexander et ses copains.

Dans une Conférence Ouest toujours plus hardcore (Nuggets, Rockets, Clippers…) et une NBA moderne caractérisée par la parité, le Thunder aura une cible sur le dos toute la saison. À Oklahoma City de prouver que rien ni personne ne peut les arrêter.

4) Les Houston Rockets version Kevin Durant, un vrai problème à l’Ouest ?

Kevin Durant à Houston, c’était le gros transfert de l’intersaison. Un transfert qui doit permettre aux Rockets de décoller pour s’incruster parmi les candidats au titre à l’Ouest.

L’un des meilleurs scoreurs de l’histoire NBA va aider les Fusées à régler leurs problèmes offensifs, tout en apportant son expérience et sa taille à une équipe redoutable sur le plan physique et défensif. Aux côtés d’Amen Thompson, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr. et Cie, Kevin Durant représente la pièce parfaite pour le coach Ime Udoka, qui va aligner des lineups version Monstars.

De quoi avoir de très grosses ambitions cette saison malgré la blessure du meneur Fred VanVleet.

5) Cooper Flagg peut-il faire oublier (un peu) Luka Doncic à Dallas ?

Quelques mois après le transfert sismique de Luka Doncic, les Mavericks ont récupéré le phénomène Cooper Flagg grâce à Adam Silver au hasard de la Loterie NBA. Un cadeau du ciel qui pourrait aider Dallas à retrouver les hauteurs de l’Ouest.

Premier choix de la Draft 2025 et grand favori pour être Rookie de l’Année, Flagg a tout ce qu’il faut pour devenir rapidement une pièce essentielle des Mavs : polyvalence des deux côtés du terrain, physique NBA, maturité… bref, il devrait nous régaler aux côtés d’Anthony Davis et Kyrie Irving (quand ce dernier reviendra de blessure).

Pas sûr que ça suffise pour faire oublier l’ère Luka Doncic, mais Cooper Flagg sera clairement l’une des attractions de la saison NBA.

6) Stephen Curry et les Warriors parmi les candidats au titre ?

Sur le papier, les Warriors semblent pouvoir concurrencer la plupart des équipes NBA : Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green restent l’un des meilleurs trios NBA, et Golden State possède un effectif profond qui a notamment été renforcé par l’arrivée du pivot vétéran Al Horford

Sur le terrain par contre, ça reste à voir. Les Warriors ont le deuxième roster le plus âgé de toute la NBA. Et qui dit âge élevé dit risque de blessures et d’absence prolongée. On l’a vu l’an passé : Golden State a collectionné les victoires après l’arrivée de Jimmy Butler à la trade deadline, tout ça pour perdre au second tour des Playoffs suite au pépin physique dont a été victime Steph Curry.

Jusqu’où peut vraiment aller cette équipe ?

7) Et si c’était la dernière année de Giannis Antetokounmpo aux Bucks ?

Dans les rumeurs de transfert au début de l’intersaison, Giannis Antetokounmpo a réaffirmé son attachement aux Bucks tout en déclarant qu’il pouvait « changer d’avis dans six ou sept mois ». Le Freak veut être en position de gagner un deuxième titre NBA mais pas sûr que Milwaukee soit le bon endroit pour ça.

Après trois éliminations consécutives au premier tour des Playoffs, la saison 2025-26 des Bucks s’annonce cruciale pour l’avenir de Giannis. Les coéquipiers d’Antetokounmpo (dont la recrue Myles Turner) et les dirigeants de Milwaukee doivent convaincre le Grec, qui peut potentiellement être agent libre en 2027.

Si les Bucks continuent de stagner cette année, on pourrait bien voir Giannis sous un autre maillot dans un avenir pas très lointain.

8) Les Sixers de Joel Embiid, l’équipe la plus intrigante de la saison ?

Faisant partie des contenders à l’Est au cours des dernières années, les Sixers restent sur une saison cataclysmique l’an passé, la faute notamment aux innombrables blessures (Joel Embiid, Paul George…). Pour certains, il n’y a plus rien à attendre des Sixers version Embiid. Pour d’autres, Philadelphie représente l’équipe la plus intrigante de la saison.

Dans un monde où Joel Embiid et Paul George (opérés à l’intersaison) arrivent à éviter le plus possible l’infirmerie, Philly peut faire du bruit dans une Conférence Est faiblarde. On parle d’une équipe qui possède le jeune All-Star Tyrese Maxey, ainsi que le très prometteur rookie V.J. Edgecombe. L’effectif est talentueux, plutôt profond, et surtout revanchard.

Mais dans un monde où Embiid est incapable de jouer la moitié des matchs, les Sixers ne peuvent pas espérer grand-chose…

Je veux pas être trop optimiste mais je trouve que Joel Embiid se déplace très bien.

Grosse perte de poids, mobilité rassurante après les galères passées.

9) « Skinny Luka », saison de MVP à venir ?

C’était le tube de l’été à Los Angeles : « Luka Doncic a perdu du poids, il est dans la forme de sa vie et veut fermer des bouches ! » On l’a même vu faire la une des magazines de fitness, c’est dire la hype qui l’entoure.

Très vite, on va voir de quel bois se chauffe Luka. Il a effectivement montré à l’EuroBasket et en présaison qu’il était prêt à tout casser cette année, et l’absence de LeBron James le poussera à dominer comme jamais depuis son arrivée aux Lakers.

Et si « Skinny Luka » décrochait son premier titre de MVP cette saison ?

10) Victor Wembanyama va-t-il casser le jeu ?

Obligé de s’arrêter en cours de saison dernière à cause d’une thrombose veineuse, Victor Wembanyama revient avec le couteau entre les dents cette année. Il l’a annoncé au Media Day : « Personne ne s’est entraîné comme lui » durant l’été. Entre workouts avec Hakeem Olajuwon et Kevin Garnett, retraite spirituelle dans un temple Shaolin, et prise de muscle pour pouvoir bousculer la concurrence, Wemby semble prêt à tout casser en Année 3.

Durant la présaison, l’Alien de 2m24 (2m25 ? 2m27 ? 2m30 ?) a donné un aperçu des choses à venir. De quoi faire flipper le reste de la NBA. Victor est le grand favori pour être Défenseur de l’Année en 2026, et certains le voient même dans la course au MVP si les Spurs franchissent un cap grâce à lui.

Un conseil : attachez vos ceintures !

Bonus : Kawhi et les Clippers peuvent-ils aspirer au titre ?

L’une des principales storylines de la saison se déroulera en dehors des terrains, avec l’enquête de la NBA sur Kawhi Leonard et les Clippers. Pour rappel, ces derniers sont accusés d’avoir contourné le salary cap à travers un emploi fictif de leur star chez Aspiration, ancien partenaire de l’équipe de Los Angeles.

Alors que les Clippers version Leonard sont peut-être face à leur dernière chance de jouer le titre NBA, cette affaire qui a fait grand bruit ces dernières semaines peut-elle perturber la bande de Kawhi ? L’avenir nous le dira. En tout cas, la franchise de Steve Ballmer risque gros.