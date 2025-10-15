Lors du match de présaison cette nuit entre Houston et la Nouvelle-Orléans, le coach des Rockets Ime Udoka s’est fait un gros kiff : aligner un cinq majeur avec quatre joueurs qui font 2m11, et un cinquième à 2m01. Le basket version tall ball !

Avec l’absence du petit meneur Fred VanVleet, forfait pour la saison, Udoka teste différents lineups en vue de la saison à venir. Le sophomore Reed Sheppard était titulaire lors des deux premiers matchs de présaison, mais ce dernier a commencé sur le banc cette nuit.

Visiblement, il fallait faire au moins 2 mètres pour espérer intégrer le cinq.

Guette le 5 de géants https://t.co/ILCiWkIj8P pic.twitter.com/NGCVp1OOVh

Le géant Steven Adams a été intégré dans le cinq majeur pour former un lineup « double big » avec Alperen Sengun, comme lors des derniers Playoffs. Une combinaison qu’Udoka apprécie tout particulièrement.

Sur les extérieurs, on a eu une doublette Kevin Durant – Jabari Smith Jr., deux ailiers à la fois grands, mobiles et polyvalents. Et sur le poste 1, c’est le freak Amen Thompson qui a été aligné, lui qui devrait prendre pas mal de responsabilités de meneur en l’absence de FVV.

En résumé : ce sont les nouveaux Monstars. Bon courage à la concu.