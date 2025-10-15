Cette nuit, Luka Doncic a foulé les parquets pour la première fois en présaison. Une première très prometteuse puisque le génie slovène a déjà fait du sale.

25 points, 7 rebonds, 4 passes, le tout en seulement 22 minutes.

Absent depuis le début de la présaison, « Skinny Luka » a montré qu’il était prêt pour la reprise dans une semaine. Tout n’a évidemment pas été parfait (5 turnovers) et les Lakers ont fini par perdre contre les Suns, mais les fans purple & gold ont de quoi être excités.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Alors que LeBron James va commencer la saison à l’infirmerie, Luka aura de très grosses responsabilités pour porter les Lakers lors des premières semaines de régulière.

Saison calibre MVP en vue ? Possible.