On était au Believe That. Challenge : Anthony Edwards peut être fier des ballers parisiens

Samedi 11 octobre, Ivry-sur-Seine. 80 ballers de la capitale et ses environs s’empressent de chausser la nouvelle adidas AE2, le nouveau modèle signature d’Anthony Edwards, pour le Believe That. Challenge. On était au tournoi 1-vs-1 organisé par la marque aux trois bandes. Récit.

Dans un Studio Kremlin plein à craquer et entièrement habillé aux couleurs de la nouvelle AE2, les participants étaient en mission pour cet après-midi placée sous le signe du basketball et du trashtalking. Forcément en 1 contre 1, impossible de se cacher derrière les copains. Il faut assumer et aller au charbon. Chaque point se mérite et le format de winner stays est intransigeant. Le niveau global est très élevé, ça joue dur, ça joue street et en tribunes ça s’ambiance sur du Niska. Il y a même des bornes 2K pour salir ses potes et un barber. Mais revenons en au terrain. S’il avait été là, Anthony Edwards aurait été fier des joueuses et des joueurs qui ont eu la chance de recevoir sa signature shoe pour l’événement.

Présent à Paname il y a un an pour aller chercher la médaille d’or aux JO de Paris 2024, la star des Wolves prend de plus en plus de place sur les parquets et en dehors. Le septième des deux derniers votes pour le trophée de MVP en NBA et double finaliste de Conférence en titre impose son style avec une nouvelle collection à son image et conçue en étroite collaboration avec Ant lui-même. Souki et Kalvin, les vainqueurs des tournois femme et homme du Believe That. Challenge ont notamment pu repartir avec le pendentif du meilleur joueur all-time des Minnesota Timberwolves, sorry Kevin Garnett.

De 14h à 20h30, les assauts se succèdent sur le panier griffé du logo de la marque. Ça drive, ça swishe à 7 mètres et ça envoie des célébrations bien cocky. La roulette à défi vient ajouter un peu de piment avant chaque match, imposant par exemple aux joueurs de ne poser que trois dribbles maximum avant de shooter. Le concept est bon et à ce jeu-là, c’est Kalvin aka kdj.6 qui est le plus fort. En finale, Kalvin a choqué tout le monde en calant trois dunks plus sales les uns que les autres. Même Anthony Edwards n’aurait pas fait mieux.

Un showcase de Bilouki et Genezio a clôturé cette belle journée à Ivry, clap de fin sur un événement très stylé à la DA novatrice et de très haut niveau. C’est Nathan, notre envoyé spécial sur place, qui raconte le mieux cette journée.

La Anthony Edwards 2 “With Love”, hommage du joueur à sa mère et à sa grand-mère, est disponible au prix de 130€ depuis le 4 octobre sur le site d’adidas. De nouveaux coloris seront dévoilés tout au long de la saison et pourquoi pas une version bien dorée, bien flashy, quand Ant-Man aura mené les Wolves jusqu’à leurs premières Finales NBA en juin 2026. Si on lui posait la question, AE serait le premier à nous demander d’y croire. Believe That.

