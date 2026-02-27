Aussi talentueux que frustrant, Deandre Ayton fait partie de ces joueurs qui peinent à maximiser leur potentiel. Aux yeux du pivot bahaméen, il est mal utilisé par les Lakers, qui voudraient faire de lui leur nouveau « Clint Capela ». Pas très sympa pour l’intérieur suisse…

« Ils veulent me transformer en Clint Capela. Je ne suis pas Clint Capela ! »

Voilà ce qu’a clamé Deandre Ayton après le match entre les Lakers et le Magic l’autre jour, au moment d’aller à la douche. Des mots qui venaient du cœur, et une façon pour lui d’exprimer sa frustration après avoir réalisé son premier match en 20-10 (21 points, 13 rebonds) depuis fin janvier. Entre-temps, Ayton tournait à seulement 8 points et 7 rebonds de moyenne avec pas plus de six tentatives par match, après un début de saison convaincant (15 points, 9 rebonds fin 2025).

Vous l’avez compris : « DominAyton » veut plus de munitions offensives, et estime qu’il a suffisamment de skills pour être plus impliqué dans l’attaque des Lakers. Jouer simplement le rôle de finisseur, qui doit parfois se contenter de miettes et faire les poubelles, très peu pour lui.

« Les intérieurs ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Je fais ce que je peux. » – Deandre Ayton, début janvier

Jouer le rôle de finisseur, poser des écrans pour ensuite conclure des alley-oops (« rim-runner »), c’est un costume dans lequel Clint Capela a brillé dans sa carrière, tout particulièrement chez les Rockets de James Harden avec qui il tournait en 14 points – 11 rebonds – 1,6 contre, avec deux finales de conférence à la clé. Autant dire que son impact était réel et précieux !

Alors quand le pivot suisse a entendu les déclarations de Deandre Ayton, forcément il l’a pris un peu personnellement. Et il a profité du match pourri de Dede face à son ancienne équipe des Suns hier (2 points et 4 rebonds en 24 minutes, 1/3 au tir) pour lui répondre.

« Mon gars, t’as deux des meilleurs chefs d’orchestre avec toi (Luka Doncic et LeBron James, ndlr.), concentre-toi. »

Comme James Harden époque Houston, Deandre Ayton évolue avec un maestro offensif en Luka Doncic, capable de sublimer n’importe quel pivot avec ses passes. Dereck Lively II et Daniel Gafford en ont particulièrement profité à Dallas, et Capela pense qu’Ayton ferait mieux d’en prendre conscience plutôt que de vouloir être Shaquille O’Neal.

Si l’utilisation d’Ayton au sein de l’attaque des Lakers (axée sur Doncic, ainsi qu’Austin Reaves et LeBron) est un sujet qui peut prêter à débat, cette épisode ne va pas vraiment arranger la réputation de Deandre.

Oui c’est un joueur talentueux, oui il a de grosses qualités athlétiques, oui il peut sortir des matchs en 20-10, mais on parle surtout d’un numéro 1 de draft qui n’a jamais vraiment répondu aux attentes placées en lui (malgré une qualification en Finales NBA avec les Suns en 2021). Pire, son immaturité, son côté égocentrique et ses efforts inconstants ont poussé plusieurs équipes à se séparer de lui : les Suns l’ont d’abord transféré aux Blazers en 2023 (après un désaccord contractuel), puis la franchise de Portland a carrément décidé de le buyout en 2025, frustrée par son manque de professionnalisme.

C’est ainsi que Deandre Ayton a débarqué aux Lakers l’été dernier avec un petit contrat (16 millions de dollars sur deux ans), censé combler un manque criant dans la raquette californienne et bien décidé à fermer des bouches. Quelques mois plus tard, on a déjà l’impression que l’histoire se répète…

