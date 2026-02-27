La belle histoire du jour : Luca, jeune fan d’Anthony Edwards, a battu son cancer

C’est la superbe histoire du jour. Luca, jeune fan des Wolves malheureusement atteint d’une leucémie, a finalement battu son cancer. Le jeune garçon est très proche d’Anthony Edwards, qui portait pour lui un bracelet orange durant ses matchs.

Fuck cancer. Tous les jours de l’année. Et celui qui peut le scander avec fierté ce vendredi, c’est Luca. Un jeune garçon de cinq ans, atteint de leucémie, un cancer du sang. L’an passé, il a pu se présenter auprès d’Anthony Edwards lors d’un match des Wolves à Detroit.

LUCA BEAT CANCER 🧡 pic.twitter.com/IZ0N3tfFdc

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 26, 2026

Une histoire qui a fait le tour des réseaux, puisque lors de cette rencontre, le garçon a pu donner un bracelet orange au joueur de Minny. Un objet dont la superstar ne s’est par la suite jamais séparé, le portant très régulièrement.

Ce vendredi, on a appris que Luca avait battu son cancer et était désormais en rémission. Au-delà de cette nouvelle fantastique, on a aussi eu droit a la meilleure facette des réseaux sociaux : un océan d’amour pour le jeune garçon. Anthony Edwards a bien évidemment réagi, lui qui a été le joueur de la soirée en NBA, face aux Clippers.

Ant after hearing the Luca news 🥹🥹 https://t.co/jeKhl4MMAw pic.twitter.com/rxCPnUU1oF

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 27, 2026