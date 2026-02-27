Auteur d’un énorme 3-points dans la dernière minute, Anthony Edwards a rappelé face aux Clippers qu’il est peut-être le joueur le plus clutch de la NBA actuelle. Pourtant, quelques instants auparavant, son coach Chris Finch lui avait demandé de passer le ballon…

“THAT’S WHAT I FU**ING DO !”

Voilà ce qu’a crié Anthony Edwards à l’oreille de son entraîneur juste après son shoot sensationnel pour crucifier les Clippers cette nuit. Une scène assez lunaire, qui symbolise une différence d’opinion très claire entre Chris Finch et Ant-Man.

Anthony Edwards le shoot de MALADE…

… et il hurle « THAT’S WHAT I DO » à son coach juste derrière 🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/1b0E7wU4je

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 27, 2026

Une minute auparavant, Anthony Edwards avait manqué un tir contesté face à deux défenseurs, frustrant son coach qui voulait le voir lâcher la balle.

Quoi ? Lâcher la balle dans le money-time d’un match serré ? Jamais de la vie pour Ant, qui a ensuite bien fait comprendre à Chris Finch que la meilleure option dans ce genre de situation, c’est lui et personne d’autre.

« En fin de match, je voulais shooter à chaque fois que j’avais le ballon. Certains estiment que je devrais passer le ballon, mais je pense qu’on a une meilleure chance de gagner si c’est moi qui tire. » – Edwards

Forcément, en voyant ce type de séquence, on peut s’interroger sur la relation entre Edwards et son entraîneur, et la légitimité de ce dernier auprès du groupe. Ant a sans surprise été interrogé sur le sujet dans les vestiaires suite à la victoire des Wolves. Sa réponse :

« Mon entraîneur et moi avons la meilleure relation qui soit. Je veux dire, il a raison la plupart du temps, 98% du temps, il a raison. Il m’a dit de passer le ballon ce soir, et j’aurais dû le passer, mais j’ai tiré à la place. Et le ballon est rentré. Les dieux du basket étaient de mon côté ce soir. »

Anthony Edwards assure que tout va bien avec son coach. Chris Finch, lui, n’a pas trop apprécié l’exécution offensive globale des Wolves cette nuit mais a félicité Ant pour ses qualités de clutch player, tout en assurant qu’il n’avait rien dit à son arrière All-Star au préalable…

“The play before, Finchy… he was like ‘pass the ball’, and I just told him:

You don’t want me to pass the ball, you want me to shoot it”

– Anthony Edwards on this moment with Chris Finch https://t.co/R5ceCffbwG pic.twitter.com/QcQU494WF0

— Timberwolves Clips (@WolvesClips) February 27, 2026