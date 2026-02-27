Auteur de 40 pions cette nuit à Orlando, Kevin Durant a dépassé la barre des 32 000 points en carrière et se rapproche ainsi un peu plus du Top 5 des meilleurs scoreurs all-time.

Préparez-vous car très bientôt, Michael Jordan ne fera plus partie des cinq scoreurs les plus prolifiques de l’histoire NBA.

Kevin Durant en est désormais à 32 006 points en carrière après sa masterclass face au Magic (son premier match à 40 points avec Houston au passage), et n’est plus qu’à 286 unités du GOAT. Il n’a eu besoin que de 1 178 matchs pour atteindre ce total, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus rapide à réaliser cet exploit derrière… Jordan.

His first 40-pt game as a member of the @HoustonRockets! pic.twitter.com/ctuf9t5QSg

— NBA (@NBA) February 27, 2026

Avec 24 matchs restants à jouer cette saison, et sachant que KD tourne à 26 points de moyenne à Houston, il ne faudra – normalement – que 11 rencontres à Durant pour rattraper Jordan. Cela nous emmène autour du 20 mars.

Pour rester dans le mood des records et accomplissements, sachez aussi que Kevin Durant est devenu le joueur des Rockets le plus âgé à planter 40 pions dans un match (37 ans et 5 mois), et qu’il a égalé Kobe Bryant au nombre de perfs à 30 points en carrière (431).

