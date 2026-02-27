Shai Gilgeous-Alexander de retour ce vendredi face aux Nuggets

Absent des parquets depuis début février à cause d’une blessure aux abdos, Shai Gilgeous-Alexander va faire son grand retour ce soir pour le choc Thunder – Nuggets.

Le MVP en titre is back !

La nouvelle a été annoncée par ESPN hier et confirmée par le Thunder, qui a retiré SGA de son rapport de blessures.

Shai Gilgeous-Alexander has been cleared to return after missing the last nine games due to an abdominal strain.

He is not on OKC’s injury report for tomorrow’s game vs. Nuggets on ESPN and the ESPN App.

(Via @BannedMacMahon) pic.twitter.com/PlZ9BXOFhe

— SportsCenter (@SportsCenter) February 26, 2026

Shai Gilgeous-Alexander a manqué neuf matchs consécutifs ainsi que le All-Star Weekend à cause de son pépin physique. Le Thunder a remporté cinq victoires sans lui mais a vu les Spurs – sur onze succès consécutifs – revenir très fort au classement. Aujourd’hui, seulement 1,5 match sépare Oklahoma City de San Antonio, alors qu’OKC semblait promis à la première place de l’Ouest il y a encore quelques semaines. Le Thunder s’est aussi fait dépasser par les Pistons qui possèdent désormais le meilleur bilan NBA (43 victoires – 14 défaites).

Le retour de SGA devrait rebooster le champion en titre, toujours privé de Jalen Williams mais également Ajay Mitchell. Cela permettra aussi à Shai d’arrêter l’hémorragie concernant le nombre de matchs ratés cette saison, lui qui est favori pour être MVP une deuxième année consécutive. Avec onze forfaits au total, Gilgeous-Alexander n’a droit plus qu’à six jokers (règle des 65 matchs) sur les dernières semaines de la régulière.