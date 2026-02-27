La nuit des Français en NBA : belles sorties pour Maxime Raynaud et Moussa Diabaté

Le 27 févr. 2026 à 08:21 par Hisham Grégoire

Pas moins de 11 Français étaient présents sur les parquets cette nuit. Une soirée qui a globalement été compliquée pour nos tricolores, notamment à l’adresse.

Les résultats de la nuit :

Pacers – Hornets : 109-133 (stats)

: 109-133 (stats) Sixers – Heat : 124-117 (stats)

– Heat : 124-117 (stats) Hawks – Wizards : 126-96 (stats)

– Wizards : 126-96 (stats) Nets – Spurs : 110-126 (stats)

: 110-126 (stats) Magic – Rockets : 108-113 (stats)

: 108-113 (stats) Bulls – Blazers : 112-121 (stats)

: 112-121 (stats) Mavericks – Kings : 121-130 (stats)

: 121-130 (stats) Suns – Lakers : 113-110 (stats)

– Lakers : 113-110 (stats) Jazz – Pelicans : 118-129 (stats)

: 118-129 (stats) Clippers – Wolves : 88-94 (stats)

Victor Wembanyama

Dans la lignée de son match de la veille, Wemby a connu une petite nuit : 12 points (3/9 au tir, 0/4 du parking), 8 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres en 25 minutes

Moussa Diabaté

Belle soirée pour Moussa qui plante 14 points, 11 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 29 minutes.

Bilal Coulibaly

Nuit compliquée pour Bilal, notamment à l’adresse (4/10 au tir, 0/2 de loin). Il termine à 10 points, 5 rebonds, 1 passe et 1 interception en 22 minutes.

Zaccharie Risacher

De retour dans le cinq majeur, Zaccharie Risacher a eu du mal avec 8 points, 6 rebonds et 1 passe à 3/8 au tir et 1/3 de loin en 24 minutes.

Nolan Traoré

13 points, 2 rebonds et 3 passes mais surtout un vilain 5/14 au tir pour Nolan qui est passé complètement à côté cette nuit.

Guerschon Yabusele

6 points, 5 rebonds, 1 passe et 1 contre en 21 minutes pour le Dancing Bear.

Sidy Cissoko

3 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 17 minutes.

Nicolas Batum

Intégré dans le cinq majeur, Batman termine à 6 rebonds, 3 passes et 1 interception en 25 minutes.

Rudy Gobert

Gobzilla termine meilleur rebondeur de la rencontre face aux Clippers avec 13 prises. Il ajoute 3 points, 1 passe et 3 contres en 34 minutes.

Maxime Raynaud

Belle nuit pour Mad Max qui termine à 22 points, 6 rebonds, 1 interception et 1 contre en 31 minutes.

Killian Hayes

5 points (2/8 au tir, 1/5 de loin), 4 rebonds, 6 passes et 1 interception en 18 minutes.

