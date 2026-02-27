La nuit des Français en NBA : belles sorties pour Maxime Raynaud et Moussa Diabaté
Le 27 févr. 2026 à 08:21 par Hisham Grégoire
Pas moins de 11 Français étaient présents sur les parquets cette nuit. Une soirée qui a globalement été compliquée pour nos tricolores, notamment à l’adresse.
Les résultats de la nuit :
- Pacers – Hornets : 109-133 (stats)
- Sixers – Heat : 124-117 (stats)
- Hawks – Wizards : 126-96 (stats)
- Nets – Spurs : 110-126 (stats)
- Magic – Rockets : 108-113 (stats)
- Bulls – Blazers : 112-121 (stats)
- Mavericks – Kings : 121-130 (stats)
- Suns – Lakers : 113-110 (stats)
- Jazz – Pelicans : 118-129 (stats)
- Clippers – Wolves : 88-94 (stats)
Victor Wembanyama
Dans la lignée de son match de la veille, Wemby a connu une petite nuit : 12 points (3/9 au tir, 0/4 du parking), 8 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres en 25 minutes
Moussa Diabaté
Belle soirée pour Moussa qui plante 14 points, 11 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 29 minutes.
🇫🇷 Moussa Diabaté COSTAUD face aux Pacers ! 💪
▪️ 14 POINTS
▪️ 11 REBONDS
▪️ 4 PASSES
▪️ 2 INTERCEPTIONS
▪️ 7/8 FG
Une victoire 133-109 pic.twitter.com/xhtFHqUYsr
— NBA France (@NBAFRANCE) February 27, 2026
Bilal Coulibaly
Nuit compliquée pour Bilal, notamment à l’adresse (4/10 au tir, 0/2 de loin). Il termine à 10 points, 5 rebonds, 1 passe et 1 interception en 22 minutes.
Zaccharie Risacher
De retour dans le cinq majeur, Zaccharie Risacher a eu du mal avec 8 points, 6 rebonds et 1 passe à 3/8 au tir et 1/3 de loin en 24 minutes.
Nolan Traoré
13 points, 2 rebonds et 3 passes mais surtout un vilain 5/14 au tir pour Nolan qui est passé complètement à côté cette nuit.
Guerschon Yabusele
6 points, 5 rebonds, 1 passe et 1 contre en 21 minutes pour le Dancing Bear.
Sidy Cissoko
3 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 17 minutes.
Nicolas Batum
Intégré dans le cinq majeur, Batman termine à 6 rebonds, 3 passes et 1 interception en 25 minutes.
Rudy Gobert
Gobzilla termine meilleur rebondeur de la rencontre face aux Clippers avec 13 prises. Il ajoute 3 points, 1 passe et 3 contres en 34 minutes.
Maxime Raynaud
Belle nuit pour Mad Max qui termine à 22 points, 6 rebonds, 1 interception et 1 contre en 31 minutes.
🇫🇷 MAXIME RAYNAUD
22 POINTS
6 REBONDS
1 STEAL
1 BLOCK
Et la victoire des @SacramentoKings ! pic.twitter.com/2xVITXGqkW
— NBA France (@NBAFRANCE) February 27, 2026
Killian Hayes
5 points (2/8 au tir, 1/5 de loin), 4 rebonds, 6 passes et 1 interception en 18 minutes.
Le programme de ce soir :
- 1h : Pistons – Cavaliers
- 1h30 : Celtics – Nets (Nolan Traoré)
- 2h : Bucks (Ousmane Dieng) – Knicks (Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet)
- 2h30 : Mavericks – Grizzlies (Rayan Rupert)
- 3h30 : Thunder – Nuggets