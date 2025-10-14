Boston Celtics, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Boston Celtics.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Champions NBA en titre, les Celtics ont fait honneur à leur statut durant la saison régulière, récoltant 61 victoires tout en continuant de repousser les limites du tir à 3-points. Jayson Tatum a sorti une nouvelle saison calibre All-NBA First Team, Jaylen Brown a été All-Star, tandis que Payton Pritchard a été élu Sixième Homme de l’Année. Alors malgré la magnifique campagne des Cleveland Cavaliers (64 victoires, 1er à l’Est), ce sont bien les Verts qui restaient favoris pour retourner en Finales NBA, et tenter le premier back-to-back depuis les Warriors en 2018.

Et puis en Playoffs, tout s’est effondré.

Face aux New York Knicks en demi-finale de conférence, les Celtics ont laissé échapper les deux premiers matchs à la maison, deux matchs où ils menaient d’au moins 20 points, avant de littéralement faire n’importe quoi pour au final se faire cueillir dans le money-time. Kristaps Porzingis – victime d’une maladie mystérieuse – n’était que l’ombre de lui-même face à son ancienne équipe, et Boston ne ressemblait plus du tout à un champion.

Pire encore : dans le Game 4 de la série, Jayson Tatum s’est pété le tendon d’Achille alors que les Celtics étaient sur le point d’être menés 3-1. De quoi tuer définitivement les derniers espoirs de doublé. Au courage, Boston a pris le cinquième match à la maison, pour ensuite se faire détruire au Madison Square Garden dans le sixième.

Une fin terrible, qui sera suivie par des changements majeurs durant l’été.

Le marché de l’été

Ils partent : les chances de titre, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, Al Horford, Luke Kornet, Drew Peterson, Torrey Craig, JD Davison, Miles Norris

les chances de titre, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, Al Horford, Luke Kornet, Drew Peterson, Torrey Craig, JD Davison, Miles Norris Ils prolongent :

Ils arrivent : Anfernee Simons, Chris Boucher, Hugo Gonzalez, Josh Minott, Luka Garza, RJ Luis Jr. (two-way), Max Shulga (two-way), Amari Williams (two-way)

Avant même l’échec des Playoffs, on savait que ça allait bouger chez les Celtics, désireux d’alléger leur masse salariale pour réduire leurs (énormes) dépenses. Ça n’a pas raté : Jrue Holiday a été transféré à Portland contre Anfernee Simons, Kristaps Porzingis a été envoyé à Atlanta contre… pas grand-chose, Luke Kornet est parti aux Spurs en tant qu’agent libre, et Al Horford a décidé de faire une dernière pige aux Warriors.

Vous l’avez compris, l’équipe championne en 2023 fait désormais partie du passé. Comme un symbole, la vente des Celtics – estimée à 6 milliards de dollars – a été finalisée cet été, la mythique franchise appartenant désormais à Bill Chisholm.

Le nouveau proprio a d’ores et déjà annoncé que l’objectif ne changera pas. Boston est là pour gagner et rien d’autre. Néanmoins, au vu des mouvements de l’intersaison et la grosse blessure de Jayson Tatum, ce n’est pas demain que les Celtics accrocheront une nouvelle bannière.

L’effectif 2025-26 des Celtics

Meneurs : Payton Pritchard , Max Shulga (two-way)

, Max Shulga (two-way) Arrières : Derrick White , Anfernee Simons, Baylor Scheierman, Jordan Walsh, Hugo Gonzalez

, Anfernee Simons, Baylor Scheierman, Jordan Walsh, Hugo Gonzalez Ailiers : Jaylen Brown, Sam Hauser , Josh Minott, RJ Luis Jr. (two-way)

, Josh Minott, RJ Luis Jr. (two-way) Ailiers-forts : Jayson Tatum, Chris Boucher

Jayson Tatum, Chris Boucher Pivots : Neemias Queta, Xavier Tillman, Luka Garza, Amari Williams (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Ces deux dernières saisons, les Celtics affichaient l’un des meilleurs cinq de toute la Ligue. Aujourd’hui, après les départs et la blessure longue durée de Tatum, on se demande qui sera titulaire aux côtés des leaders / champions NBA Jaylen Brown et Derrick White.

Logiquement, Payton Pritchard devrait laisser son costume de sixième homme pour devenir le meneur titulaire pour la première fois de sa carrière. Une belle opportunité pour Double P. Le sniper Sam Hauser, qui colle bien à la philosophie de Joe Mazzulla, a l’argument de la continuité en sa faveur, et devrait aussi être aligné dans le cinq majeur. À voir qui prendra la place de pivot : Neemias Queta ? La recrue Chris Boucher ? Quelqu’un d’autre ? Au final, les choix de Mazzulla pourraient aussi dépendre des adversaires, et rien ne semble gravé dans le marbre en dehors de White et Brown.

Derrière les titulaires, on voit bien Anfernee Simons prendre un rôle de sixième homme et lâcher quelques cartons en sortie de banc, comme on a pu le voir en présaison. Il fait probablement partie des trois meilleurs scoreurs de l’équipe, mais devra aussi impacter d’autres secteurs du jeu (peut-il défendre un minimum ?) pour véritablement gagner la confiance de Joe Mazzulla. Pour rappel : il entre en dernière année de contrat, et son avenir aux Celtics n’est pas assuré.

Il sera aussi intéressant de voir si quelques jeunes (Baylor Scheierman, Jordan Walsh, Hugo Gonzalez, Josh Minott) peuvent profiter des opportunités pour s’incruster dans la rotation de Mazzulla. Si Boston veut rester compétitif, il le faudra car le manque de profondeur de ce groupe fait un peu flipper…

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Celtics à suivre

Jaylen Brown, Derrick White (et Jayson Tatum ?).

Avec l’absence de Tatum, Jaylen Brown devient automatiquement l’option numéro 1 de l’attaque de Boston. Cela pourrait booster ses statistiques offensives, lui qui est tout à fait capable de sortir une campagne à 25 points et 6 rebonds de moyenne.

L’excellent Derrick White est un autre joueur qui devrait profiter de plus de munitions en attaque. De là à devenir une option régulière en TTFL ? Peut-être pas, mais occasionnellement il peut faire l’affaire tellement il est propre.

Pour en revenir à Tatum, il redeviendra évidemment un joueur majeur en TTFL dès qu’il quitte l’infirmerie, à condition qu’il retrouve son top niveau. Au vu des récentes images en provenance de Boston, la hype est réelle concernant un potentiel retour en deuxième partie de saison. On croise les doigts !

Qu’attendre des Celtics cette saison ?

Contrairement aux dernières saisons où Boston faisait constamment partie des poids lourds de la Conférence Est, la campagne 2025-26 s’annonce beaucoup plus compliquée pour les Celtics. Pour les raisons évoquées au-dessus, plus personne n’imagine les Verts jouer le titre, et certains les voient même rater les Playoffs.

Néanmoins, ne comptez pas sur les C’s pour sacrifier la saison à venir. « C’est excitant, on veut prouver aux gens qu’ils ont tort » a notamment déclaré Derrick White. Peu importe les départs, peu importe l’absence de Tatum, Boston veut rester compétitif dans une Conférence Est annoncée faiblarde. Celtic Pride comme on dit là-bas !

Alors bien sûr, c’est une chose d’afficher ses ambitions publiquement, c’en est une autre d’assumer sur les parquets. Les Celtics vont forcément devoir s’ajuster par rapport aux saisons précédentes tellement l’effectif est moins fort. Et les yeux seront donc tournés vers Joe Mazzulla.

Le jeune coach de Boston pourra certes toujours s’appuyer sur Jaylen Brown et Derrick White, mais il devra trouver de nouvelles solutions pour garder son équipe compétitive. Par exemple ? Jouer plus vite. Il y a moins de talent, moins de vétérans, moins de profondeur (attention aux blessures !) alors autant courir pour essayer d’avoir des paniers faciles. On rappelle que les C’s avaient la 29e pace l’an dernier, on parie qu’ils seront bien plus hauts cette année.

Alors que Jayson Tatum ratera une bonne partie de la saison, Boston semble destiné à entrer dans le ventre mou de la Conférence Est. Peut-être que ce ne sera que temporaire, surtout si JT revient autour du mois de mars. Mais il faut se préparer à cette réalité : les Celtics vont faire un ou plusieurs pas en arrière avant d’espérer revenir sur le devant de la scène.

Le pronostic du rédacteur : 37 victoires – 45 défaites

