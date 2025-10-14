C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Une fois n’est pas coutume, cette saison s’annonce compliquée pour les Celtics. Peuvent-ils exister sans Jayson Tatum ?

Privés de leur leader, qui sera absent toute la saison, les Celtics ne « devraient » pas jouer les premiers rôles cette année à l’Est, et mine de rien ça fait une paie que ça n’était plus arrivé. Anfernee Simons est arrivé pour accompagner Jaylen Brown sur les lignes arrières, le chouchou Luke Kornet et la Licorne Porzingis ont quitté la raquette, et on devrait voir un Payton Pritchard encore plus responsabilisé en attaque en l’absence de JT. La chance des C’s ? Évoluer dans la très claquée Conférence Est, qui vous permet d’être entre la cinquième et la huitième place même en étant nul. La question est donc celle-ci à une semaine de la reprise : quel est le véritable objectif de Boston cette saison ? Envoyez la preview pour tenter d’y répondre !