Combien gagnent les joueurs des Boston Celtics pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Boston Celtics. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Boston Celtics présentent une masse salariale totale de 199 222 624 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Jayson Tatum. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Boston Celtics pour la saison NBA 2025-26

Tableau complet des salaires des joueurs des Boston Celtics

Données en date du 04/10/2025.

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Boston Celtics

Sans Jayson Tatum (out), Boston doit réinventer son attaque tout en restant juste au-dessus du premier apron financièrement. La hiérarchie salariale reste ultra concentrée sur le duo Jaylen Brown – Derrick White (Simons en troisième scoreur attitré), avec l’attente d’un vrai bond de volume pour Sam Hauser et Payton Pritchard côté spacing/creation. Le frontcourt est plus fragile offensivement sans Tatum : la rotation intérieur·e·s (Tillman, Garza, Queta, Boucher) apporte de l’écran-rebond, mais peu de creation poste haut — d’où l’importance d’un jeu plus pick-and-roll/drive & kick pour White/Simons. À moyen terme, la masse salariale est lourde mais maîtrisée (contrats max échelonnés, Hauser sécurisé), et plusieurs fins de contrats/vétérans donnent des leviers si un ailier two-way devait être ciblé au mercato. Objectif court terme : maintenir une défense top-tier et un rating offensif viable grâce au tir (Hauser), au playmaking (White), et au shotmaking de Brown, en attendant (ou en compensant) l’absence de Tatum.

Rappel sur les types de contrats NBA

