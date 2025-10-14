TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Boston CelticsCELTICSAnalyse

Salaires des Boston Celtics pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail

Le 14 oct. 2025 à 12:20 par David Carroz

Salaires Boston Celtics saison NBA 2025-26
Source image : TrashTalk

Combien gagnent les joueurs des Boston Celtics pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Boston Celtics. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Boston Celtics présentent une masse salariale totale de 199 222 624 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Jayson Tatum. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Boston Celtics pour la saison NBA 2025-26

  • Masse salariale totale : 199 222 624 dollars
  • Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 51 975 528 dollars au-dessus du salary cap
  • Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 3 277 624 dollars au-dessus du premier apron
  • Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 8 701 376 dollars au-dessous du second apron
  • Joueur le mieux payé : Jayson Tatum (54 126 450 dollars)
  • Contrats non garantis cette saison : 6 joueurs
  • Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur
  • Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs
  • RFA à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs
  • UFA à la fin de la saison 2025-26 : 6 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Boston Celtics

JOUEURPOS.AGE2025-262026-272027-282028-292029-302030-31
Jayson TatumPF27$54,126,450$58,456,566$62,786,682$67,116,798$71,446,914 (PO)UFA
Jaylen BrownSF29$53,142,264$57,078,728$61,015,192$64,951,656UFA
Anfernee SimonsSG26$27,678,571UFA
Derrick WhitePG31$26,350,000$28,458,000$30,566,000$32,674,000 (PO)UFA
Sam HauserSF28$10,044,644$10,848,215$11,651,785$12,455,356UFA
Payton PritchardPG28$7,232,143$7,767,857$8,303,571UFA
Chris BoucherPF33$3,287,409UFA
Hugo GonzalezSF19$2,783,880$2,923,560$3,062,640 (TO)$5,528,065 (TO)RFA
Baylor ScheiermanSG25$2,619,000$2,744,040 (TO)$4,952,993 (TO)RFA
Xavier TillmanC27$2,546,675UFA
Luka GarzaC27$2,461,463$2,801,346UFA
Josh MinottSF23$2,378,870$2,584,539 (TO)UFA
Neemias QuetaC26$2,349,578$2,667,944UFA
Jordan WalshSF21$2,221,677$2,406,205 (TO)UFA
Max ShulgaG23Two-WayRFA
Amari WilliamsC24Two-WayRFA
Kendall BrownSF22$0UFA
Ron Harper Jr.SG25$0UFA
Wendell Moore Jr.SG24$0UFA
Jalen BridgesSG24$0RFA
Reggie Luis Jr.F23Two-WayTwo-WayRFA

Données en date du 04/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Boston Celtics

Sans Jayson Tatum (out), Boston doit réinventer son attaque tout en restant juste au-dessus du premier apron financièrement. La hiérarchie salariale reste ultra concentrée sur le duo Jaylen Brown – Derrick White (Simons en troisième scoreur attitré), avec l’attente d’un vrai bond de volume pour Sam Hauser et Payton Pritchard côté spacing/creation. Le frontcourt est plus fragile offensivement sans Tatum : la rotation intérieur·e·s (Tillman, Garza, Queta, Boucher) apporte de l’écran-rebond, mais peu de creation poste haut — d’où l’importance d’un jeu plus pick-and-roll/drive & kick pour White/Simons. À moyen terme, la masse salariale est lourde mais maîtrisée (contrats max échelonnés, Hauser sécurisé), et plusieurs fins de contrats/vétérans donnent des leviers si un ailier two-way devait être ciblé au mercato. Objectif court terme : maintenir une défense top-tier et un rating offensif viable grâce au tir (Hauser), au playmaking (White), et au shotmaking de Brown, en attendant (ou en compensant) l’absence de Tatum.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.

  • Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
  • Team Option : option activable par la franchise
  • RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
  • UFA : le joueur est libre de signer où il veut
  • Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
  • Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League
Tags : salaire, Salaires NBA, Salary cap
Voir toutes les News