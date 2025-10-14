Les 10 bonnes raisons de suivre les Boston Celtics en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On enchaîne avec les Boston Celtics.

#1 : Jaylen Brown meilleur joueur NBA sur le premier quart-temps

Chaque début de match, c’est la même rengaine : Jaylen Brown transforme le parquet en ring. 15 points dans le premier quart, zéro émotion, et déjà deux dunks qui font trembler le parquet. Le mec joue comme si le match s’arrêtait à la mi-temps, et franchement, ça suffirait déjà à Boston pour gagner pas mal de soirs.

Sans Jayson Tatum blessé, JB pourrait cartonner encore plus cette saison !

#2 : Le QI de Derrick White

Toujours au bon endroit, toujours dans le bon tempo. Derrick White, c’est ce joueur qui a compris le basket avant tout le monde. Défensivement, il lit les actions avant qu’elles n’existent, offensivement il fait toujours le bon choix. Bref, l’anti-highlight, mais l’ADN même du succès vert.

#3 : Les jeunes Celtics qui sortent du bois

Chaque année ou presque, un gamin sort de nulle part pour gratter du temps de jeu. Jordan Walsh, Baylor Scheierman ou le dernier rookie maison Hugo Gonzalez : tous sentent la porte entrouverte cette saison. Le banc de Boston a besoin de sang frais, et la pré-saison a déjà donné quelques indices. Spoiler : y’a du culot là-dedans.

#4 : Payton Pritchard qui lâche des chiffres de All-Star

Il y a quelques années, il grattait des miettes. L’an dernier, il a été élu meilleur 6e homme de la NBA. Cette année ? Il est destiné à être meneur titulaire et à lâcher des cartons. Payton “PP” Pritchard a pris l’habitude de retourner la ligue à coups de tirs lointains, de drives improbables et de confiance XXL. L’un des rares à pouvoir changer un match en trois possessions. À Boston, on ne parle plus du petit meneur à l’avenir incertain : on parle du moteur caché d’une machine verte.

#5 : Les conférences de presse de Joe Mazzulla

Avec ses quotes tranchantes, Joe Mazzulla est un excellent client derrière les micros, même si on peut facilement se faire remballer quand on est journaliste et qu’on lui pose la mauvaise question au mauvais moment. Le jeune coach des Celtics – bien décidé à maximiser son nouvel effectif malgré des attentes en baisse – devrait lâcher de nouvelles punchlines tout au long de l’année.

#6 : Deuce Tatum, la vraie star du vestiaire

À Boston, il y a Jaylen, il y a Jayson, il y a Derrick… et puis il y a Deuce. Le fils de Jayson Tatum continue de voler la vedette à tout le monde, même sans jouer une minute. Toujours dans les parages, toujours en train de faire rire les gars, il est devenu la mascotte non officielle du vestiaire vert.

Quand il débarque après un match, les caméras lâchent les interviews pour filmer ses câlins et ses célébrations. C’est simple : il a plus de highlights post-game que la moitié du banc. Et vu la bonne humeur qu’il amène à chaque fois, personne ne s’en plaint. Le Garden a trouvé sa plus jeune superstar.

#7 : Le retour de Marcus Smart et des anciens Celtics au TD Garden

Préparez les larmes vertes. Marcus Smart – ancien chouchou du TD Garden – reviendra à Boston, cette fois avec le maillot des… Lakers mais avec le même feu intérieur. C’est prévu pour le 5 décembre prochain. Émotions garanties ! Connaissant le bonhomme, il ne viendra pas juste pour saluer : il va tenter de voler le match, et probablement un ballon ou deux à Jaylen Brown.

En plus de Marcus, d’autres anciennes gloires vont revenir à Boston cette saison pour recevoir une belle ovation : Jrue Holiday, Al Horford, Kristaps Porzingis et Luke Kornet. Un joli défilé.

#8 : Le classico face aux Los Angeles Lakers

Celtics – Lakers, toujours aussi mythique, toujours aussi médiatisé. Et cette année, la rivalité repart de plus belle : LeBron James veut encore prouver qu’il peut tenir tête aux jeunes loups, Luka Doncic est à Los Angeles, tandis que Jaylen Brown et Cie voudront prouver qu’ils restent compétitifs. Bref, on sort le popcorn, les banderoles et le vert fluo.

#9 : Le retour de Jayson Tatum ?

Blessé au tendon d’Achille en Playoffs l’an dernier, Tatum ne devait même pas rejouer avant la saison prochaine. Sauf que Monsieur semble décidé à réécrire les manuels de médecine. Reprise éventuelle en cours de saison, alors qu’il y a à peine cinq mois, il sortait de l’infirmerie en béquilles. Une récupération éclair, presque surréaliste. S’il revient vraiment à ce niveau-là, la NBA peut commencer à transpirer. Parce qu’un Tatum revanchard, c’est rarement bon signe pour les défenses.

#10 : Anfernee Simons en vert, ça intrigue

Arrivé dans l’échange de Jrue Holiday cet été, Anfernee Simons débarque pour redonner un coup de jus offensif. Son shoot, son handle et son punch en sortie de banc peuvent tout changer dans la rotation. Si la mayonnaise prend, Boston vient peut-être d’ajouter l’arme manquante à son arsenal.

