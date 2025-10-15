Présaison NBA : Stephen Curry (28 points) préchauffe déjà fort

Six rencontres cette nuit en présaison, qui entre doucement dans sa dernière ligne droite avant la saison régulière. Les Nuggets s’imposent avec un Nikola Jokic en quasi triple-double, Luka Doncic se lance proprement avec les Lakers, Stephen Curry est déjà très en forme. On fait le point !

Les résultats de la nuit

Cavaliers – Pistons : 118-100

– Pistons : 118-100 Pelicans – Rockets : 128-130

: 128-130 Bucks – Thunder : 112-116

: 112-116 Nuggets – Bulls : 124-117

– Bulls : 124-117 Blazers – Warriors : 111-118

: 111-118 Suns – Lakers : 113-104

Luka Doncic chaud pour son retour ? C’est oui ! 25 points en 22 minutes, ça a envoyé du pâté vénère et on sent déjà le bénéfice offensif de sa perte de poids. On en parle en détail ici, n’hésitez pas.

⭐️ Luka Doncic, pour son premier match en présaison avec les Lakers :

🔹25 points (en 22 minutes)

🔹7 rebonds

🔹4 passes

🔹7/15 au tir, 4/8 du parking

Il est prêt. (Mais les Lakers en prennent quand même 35 de Jared Butler…)





À Portland, c’est un autre meneur qui s’est chauffé. Son nom : Stephen Curry. 28 points en 27 minutes, avec la victoire en prime. Quand le Chef provoque, ça envoie du lourd. Lui aussi semble plus que prêt pour une saison NBA 2025-26 charnière, sans doute l’une des dernières opportunités d’aller chercher un cinquième titre en carrière et monter un peu plus dans la hiérarchie des plus grandes légendes de ce jeu.

Steph Curry s'est amusé avec les Blazers.

🔸 28 points (27 minutes)

🔸 6 rebonds

🔸 5 passes

🔸 6/15 au tir (12/13 aux lancers)

Le Chef monte en régime, ça régale 👨‍🍳





À noter qu’à Birmingham (Alabama), on a préféré offrir au public local une belle baston qu’une top top performance. Amen Thompson et Jose Alvarado ont montré qu’ils avaient aussi envie d’en découdre. À leur façon hein.

LA BAGARRE.

Présaison ou pas, Amen Thompson et José Alvarado partiront pas en vacances ensemble.



On notera pour le reste de la nuit que Nikola Jokic a répondu aux 25 points, 9 rebonds et 6 passes de Josh Giddey par un 18 points, 9 rebonds, 9 passes. Encore deux attractions qu’on kiffera voir cette saison !

Nikola Jokić (6 AST) finds Aaron Gordon (17 PTS) for the alley-oop 💥

