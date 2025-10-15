Joe Mazzulla a organisé un match entre son staff et… les journalistes de Boston

Scène assez cocasse hier à Boston. Le coach des Celtics Joe Mazzulla a organisé un match entre ses assistants et les journalistes qui couvrent habituellement la franchise aux 18 titres NBA. Ces derniers ont pris cher, très cher !

Chaque année au centre d’entraînement de Boston, les Celtics organisent un match amical entre membres des médias locaux. Un moyen de renforcer les liens entre journalistes avant une longue saison à venir.

Sauf que cette fois, à la surprise générale, Joe Mazzulla a pris les médias à contrepied : ce sont les membres du coaching staff que les médias devaient affronter, et pas juste un match entre eux. Autant vous dire que ça a été assez rapide.

Score final : 57 à 4 pour Mazzulla et ses assistants !

Nul doute que le trashtalking sera réservé au staff pour les mois à venir, en rappelant aux journalistes de ce qu’ils ont pris dans la tronche en cas de question un peu piquante.

