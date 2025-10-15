Le coach Jason Kidd prolongé par les Mavericks

Aux Dallas Mavericks depuis 2021, Jason Kidd ne semble pas prêt de quitter le Texas. Le coach vient en effet de signer une extension de contrat.

Avec le transfert de Luka Doncic en février dernier et les rumeurs autour des Knicks cet été, on pouvait se poser quelques questions sur l’avenir de Kidd à Dallas. Mais les Mavs ont annoncé que leur coach a été prolongé pour plusieurs saisons.

Ah tiens, extension de contrat pour Jason Kidd à Dallas !

Il avait l’air au fond du trou le lendemain du trade de Doncic, mais son aventure aux Mavs est loin d’être terminée. Ca repart avec Flagg, AD, Kyrie et compagnie pour une saison très attendue ! https://t.co/KvvJoaveRu

Sans avoir plus de détails sur cette prolongation, on peut d’ores et déjà affirmé que Jason Kidd est perçu comme l’homme de la situation à Dallas, qui va entamer sa première saison complète sans Luka Doncic mais avec le jeune phénomène Cooper Flagg.

« Toute notre organisation apprécie profondément le leadership, la concentration et l’énergie positive qu’amène Coach Kidd. Il incarne tout ce que notre organisation attend d’un leader, et je suis heureux qu’il reste parmi nous pour de nombreuses années. Nous sommes convaincus qu’il continuera à diriger notre équipe de manière réfléchie et rigoureuse, alors que nous poursuivons notre objectif de remporter des titres pour la ville de Dallas. » – Patrick Dumont, gouverneur des Mavs

Drafté par les Mavs et champion NBA à Dallas en tant que joueur en 2011, Jason Kidd espère désormais porter son équipe vers les sommets dans le costume de coach. Depuis son arrivée sur le banc texan, les Mavericks ont participé deux fois aux Playoffs en quatre saisons, avec en prime une apparition en finale de conférence et surtout en Finales NBA.