Nouveauté TTFL : le Bonus Coach devient illimité pour tous. Une demande récurrente des sondages, pensée pour réduire les no pick et mieux coordonner les équipes… sans révéler le joueur choisi. Simple, clair, utile.

Pourquoi cette nouveauté ?

Parce que la frustration n°1 en équipe, c’était le NoPick évitable. Le Coach illimité permet de vérifier en un coup d’œil si chaque membre a bien validé son pick avant l’heure de fermeture des decks. Résultat : moins d’oublis, plus de perfs, et une compétition plus propre.

Ce que fait (et ne fait pas) le Coach

Ce qu’il fait : affiche, pour chaque membre de ton équipe , un statut pick fait / pick non fait. Mise à jour jusqu’à l’heure de fermeture des decks .

affiche, pour chaque membre de , un statut pick fait / pick non fait. Mise à jour . Ce qu’il ne fait pas : il ne révèle jamais le joueur choisi par tes coéquipiers. On sait que certains aiment la concurrence en interne, alors pas de mise à mal de cette saine émulation au sein de l’effectif.

il ne révèle le choisi par tes coéquipiers. On sait que certains aiment la concurrence en interne, alors pas de mise à mal de cette saine émulation au sein de l’effectif. Pour qui : toutes les équipes, tous les joueurs, toute la saison, en illimité.

Où ça se voit dans l’interface ?

Dans la page de ton équipe : sur l’onglet principal « Général », la dernière colonne « Coach » t’indique le statut de tes coéquipiers vis à vis de leur choix du soir : OK s’il est fait, NOK s’ils sont en mode no pick. Le statut se fige à l’heure de fermeture des decks.

Cas d’usage concrets

Cap’ à l’ancienne : tu jettes un œil 30 minutes avant la fermeture des decks, tu relances les distraits, et tu évites un ou plusieurs 0.

tu jettes un œil 30 minutes avant la fermeture des decks, tu relances les distraits, et tu évites un ou plusieurs 0. Strat all-in : s’assurer que tout le monde a bien validé (même joueur ou pas, peu importe, le Coach ne le montre pas).

s’assurer que tout le monde a bien validé (même joueur ou pas, peu importe, le Coach ne le montre pas). Strat diversification : limiter le risque d’un no pick qui plombe la nuit (et parfois tout un mois).

Limites & fair-play

Le Coach n’est pas un outil pour coordonner des multi-comptes. Les contrôles anti-abus restent en place.

un outil pour coordonner des multi-comptes. Les contrôles anti-abus restent en place. La confidentialité des choix est respectée : statut uniquement, jamais le nom du joueur.

Et si je joue en solo ?

Le Coach concerne les équipes. En solo, tu peux évidemment vérifier ton propre deck et ta validation du pick comme d’habitude. Personne ne viendra t’envoyer un pigeon voyageur pour te prévenir 😉

FAQ express

Le Coach coûte des TT$ ? Non, il est gratuit et illimité .

Non, il est et . Voit-on le joueur pické ? Non, uniquement le statut (fait / non fait).

Non, uniquement le (fait / non fait). Jusqu’à quand l’info est-elle mise à jour ? Jusqu’à l’heure de fermeture des decks (après, c’est verrouillé et puis on ne peut plus changer).

Jusqu’à (après, c’est verrouillé et puis on ne peut plus changer). Mobile et desktop ? Oui, statut visible sur les deux.

En bref : Coach illimité, pour toutes les équipes, statut simple et clair, confidentialité respectée, et beaucoup moins de no pick. Exactement ce qu’on voulait tous.