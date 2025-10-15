Arrivé en TrashTalk Fantasy League la saison passée, le Bonus x2 a su trouver son public malgré ses détracteurs. Les sondages en cours d’année sont formels : il faut le conserver et l’améliorer. Cette saison, il évolue pour rééquilibrer le jeu et redonner toute sa place à la planification. Impossible désormais d’appliquer plusieurs fois le X2 au même joueur NBA au cours de la saison TTFL. Résultat : plus de réflexion, moins d’abus, et des choix qui comptent vraiment sur la longueur.

Le nouveau fonctionnement du Bonus x2

Chaque joueur NBA ne peut bénéficier du Bonus x2 qu’une seule fois sur la saison.

fois sur la saison. Une fois ton Bonus x2 utilisé sur un joueur, tu ne peux plus lui réappliquer le Bonus x2 jusqu’à la fin de la saison.

Tu restes libre d’utiliser ton Bonus x2 sur d’autres joueurs les mois suivantes.

La règle s’applique à tout le monde, en solo comme en équipe.

Pourquoi ce changement ?

L’objectif est double : préserver l’équilibre de la compétition et stimuler la diversité des picks. En limitant l’usage répété du Bonus x2 sur les mêmes superstars, on évite les stratégies trop confortables et on redonne de la valeur aux prises de décision. Le jeu gagne en intérêt, en variété et en suspense sur la durée.

Ce que cela change pour ta stratégie

Planifier sur la saison : il faudra positionner tes Bonus x2 aux bons moments du calendrier, en tenant compte des back-to-backs, des déplacements et des formes du moment.

: il faudra positionner tes Bonus x2 aux bons moments du calendrier, en tenant compte des back-to-backs, des déplacements et des formes du moment. Anticiper l’aléa : blessures, repos, matchups défensifs… conserver un Bonus x2 pour la bonne fenêtre peut faire la différence.

: blessures, repos, matchups défensifs… conserver un Bonus x2 pour la bonne fenêtre peut faire la différence. Diversifier : sortir des sentiers battus et cibler de bons contextes de match peut rapporter gros.

: sortir des sentiers battus et cibler de bons contextes de match peut rapporter gros. Se différencier : les picks moins évidents prennent de la valeur, surtout quand tout le monde a déjà “grillé” ses Bonus x2 sur les plus grosses stars.

Transparence et évolutions à venir

Pour accompagner ce changement, l’information liée à l’utilisation du Bonus x2 sera rendue plus visible au cours de la saison dans les classements. L’objectif est d’offrir une meilleure lecture des choix des autres joueurs et d’enrichir la dimension stratégique. Cela signifie d’ajouter une indication visuelle sur les différentes pages (classement individuel, page joueur, page équipe) pour montrer qui a déjà craqué son Bonus x2 sur le mois en cours. Et donc savoir si c’est normal d’être largué au classement.

En résumé

Le Bonus x2 reste une arme redoutable, mais devient surtout une arme stratégique. Moins de confort, plus de décisions fortes : c’est exactement l’esprit TTFL. À toi de voir si ton Bonus x2 deviendra un coup de génie… ou une carotte de plus à collectionner.

Prêt à planifier, anticiper et surprendre ? Rejoins la saison 2025-26, prépare ton deck et choisis avec soin. Chaque Bonus x2 compte.