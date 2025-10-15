Même folie, nouveaux outils : la TTFL grandit encore, sans perdre la boule.

Nouvelle saison, nouveaux plaisirs, nouvelles galères

Nouvelle saison NBA, nouvelle dose de nuits blanches, de sueur et de picks regrettables. Mais avant de replonger tête la première dans la folie TTFL, prenons un instant pour regarder ce qui change cette année.

L’expérience reste la même – fun, communautaire et imprévisible – mais quelques ajustements viennent rendre le jeu plus fluide, plus lisible, et parfois même un peu plus stratégique. Voici le tour d’horizon des nouveautés 2025-26.

Premiers coups de pinceaux pour de la refonte graphique

La TTFL prend de l’âge et ça se voit dans son design. Un premier lifting est en cours et peut se voir sur la page de login, le dashboard et les menus. C’est encore peu, mais il faut bien commencer par des petites retouches. Doucement mais sûrement. Cette saison marque le début d’une refonte visuelle complète de la plateforme. Objectif : offrir une interface plus claire, plus moderne et plus agréable à utiliser.

Le chantier continuera dans les mois à venir, notamment avec les futures fiches joueurs et équipes, qui permettront d’accéder à l’historique des saisons passées (une demande forte de la communauté). L’objectif est clair. Avoir une TrashTalk Fantasy League plus adaptée à son époque, à son utilisation, à sa communauté avec en ligne de mire l’application.

Connexion simplifiée

Lors des sondages, plusieurs personnes se sont plaintes de devoir se reconnecter lorsqu’elles arrivent sur la page Login alors qu’elle ne se sont pas déconnectées. Désormais, si tu reviens sur la page de connexion sans t’être déconnecté, tu restes logué. Un détail ? Peut-être. Mais quand on parle d’une communauté qui peut se connecter dans les dernières minutes pour un changement de deck, chaque seconde compte. Moins de clics pour pick.

Bonus Coach illimité

Cette nouveauté va faire parler dans les équipes. À partir de cette saison, tous les membres d’une équipe peuvent voir si leurs coéquipiers ont fait leur pick du jour. Un moyen simple d’éviter les oublis, d’améliorer la coordination. Un article dédié qui détaille cette nouveauté plus en profondeur est déjà disponible sur TrashTalk, JUSTE ICI.

Bonus X2 limité : place à la stratégie

Plus de liberté d’un côté, plus de contrainte de l’autre. C’est le changement qui va bouleverser certaines habitudes. Désormais, chaque joueur NBA ne peut bénéficier du bonus X2 qu’une seule fois sur la saison. Il va falloir planifier, oser, et parfois prendre des risques et ne pas se contenter d’attendre le retour de Nikola Jokic pour claquer le bonus x2. Ce nouveau cadre donne plus de valeur à la stratégie, à la régularité, et à la gestion de ton deck sur la durée. Un article complet est déjà sur le site pour expliquer tous les détails de cette évolution, JUSTE ICI.

Des tutoriels tout neufs pour les nouveaux

Chaque année, de nouveaux joueurs découvrent la TTFL et leurs joies (ou ses douleurs). Pour leur faciliter la vie, plusieurs pages tutoriels toutes fraîches sont désormais disponibles sur TrashTalk :

Présentation complète de la TTFL

Comment créer un compte

Comment jouer en solo ou en équipe

Comment faire son pick

…

Des explications claires, illustrées, et toujours dans l’esprit TTFL : apprendre en s’amusant. Retrouvez tout ici.

Une coupure moins longue lors de la NBA Cup

Vous avez été nombreux à nous faire remarquer que la coupure lors de la NBA Cup était trop longue. C’est bien noté et la TTFL va se poursuivre durant cette semaine, à l’exception des matchs de 15 et 16 décembre. Seulement deux jours pour basculer de la période « Reprise » à la période « Mi-saison ».

La TTFL garde son ADN, mais continue d’évoluer. Chaque amélioration vise à rendre le jeu plus fluide, plus accessible, sans jamais trahir l’essence de ce qui fait son charme : un mélange de

passion, de tension et d’autodérision pour permettre aux try-hard comme aux débutants et aux occasionnels de prendre du plaisir Demain, les decks rouvrent. Les discussions vont reprendre, les scores vont s’afficher, et les premières carottes ne vont pas tarder à tomber.

Prépare ton mental, ton équipe et ton deck. La saison TTFL 2025-26 est officiellement lancée.