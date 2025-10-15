C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Quelques shooteurs et un peu de barbaque en plus pour épauler Nikola Jokic et Jamal Murray. Les Nuggets, vrais contenders à l’Ouest ?

Champions NBA en 2023, les Nuggets ont pêché depuis deux ans par manque de profondeur. Nikola Jokic est toujours aussi phénoménal, probablement dans son prime, mais les ajouts de l’été sont très malins. Exit le rigolo mais inconstant Michael Porter Jr., hello le très productif et plus sérieux Cam Johnson, qui débarque dans les ailes avec Tim Hardaway Jr. pour envoyer des buckets de loin et de très loin. Au poste 5 Jonas Valanciunas débarque pour faire souffler le Joker, bref un recrutement solide qui place d’ores et déjà les Nuggets parmi les favoris de la Conférence Ouest. On en parle ? Allez, on en parle !