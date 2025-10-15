Combien gagnent les joueurs des Denver Nuggets pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Denver Nuggets. Avec 16 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Denver Nuggets présentent une masse salariale totale de 189 905 998 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Nikola Jokic. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Denver Nuggets pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 189 905 998 dollars

189 905 998 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 51 772 471 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 51 772 471 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 6 039 002 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 6 039 002 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 18 018 002 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 18 018 002 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Nikola Jokic (55 224 526 dollars)

Nikola Jokic (55 224 526 dollars) Contrats non garantis cette saison : 2 joueurs

2 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

4 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Denver Nuggets

04/10/2025

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Denver Nuggets

Les Nuggets 2025-26 affichent une masse salariale de $189,9M, située sous le premier apron (environ $6,0M de marge) et largement sous le second apron ($18,0M de marge). C’est un point clé pour leurs ambitions : le noyau très coûteux Jokic–Murray (≈$101,6M à eux deux) concentre l’investissement et dicte le calendrier du titre, mais le fait de rester sous les aprons conserve des degrés de liberté utiles (mouvements à la marge, deals « matching » plus simples, meilleure utilisation des exceptions que les équipes au-dessus des aprons). À court terme, Denver peut encore ajuster l’effectif sans entrer dans les zones CBA les plus punitives ; à moyen terme, la vigilance sera de mise avec la forte montée salariale d’Aaron Gordon dès 2026-27 et la poursuite des hausses sur Murray/Jokic, qui rapprochent mécaniquement des aprons en fonction des hausses du salary cap en NBA. Les contrats contrôlés/peu onéreux (Braun, Watson, Strawther, Holmes II, Pickett, Tyson, plusieurs options d’équipe) doivent fournir des minutes rentables pour compenser la cherté du top de grille. Côté leviers, Valanciunas (année suivante non garantie) et plusieurs expirants modestes offrent des outils d’ingénierie salariale au fil de la saison. En somme : fenêtre sportive ouverte par la superstar-value de Jokic, et trajectoire financière encore respirable tant que Denver évite de franchir durablement les aprons.

Rappel sur les types de contrats NBA

