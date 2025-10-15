Les 10 bonnes raisons de suivre les Denver Nuggets en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Si certaines équipes sont – sur le papier – plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. Au menu aujourd’hui ? Les Denver Nuggets de Monsieur Nikola Jokic.

#1 : le 4e titre de MVP de Nikola Jokic

Depuis 2021, Nikola Jokic a été MVP à trois reprises et a fini deuxième deux fois. Le Joker est tout simplement au sommet de son art et devrait nous sortir une nouvelle campagne de mammouth, après l’incroyable prouesse statistique de l’an passé (29,6 points, 12,7 rebonds et 10,2 passes de MOYENNE, à 57,6% au tir dont 41,7% à 3-points).

La différence avec l’an dernier, c’est que Jokic est désormais mieux accompagné chez les Nuggets, qui devraient logiquement réaliser une meilleure saison sur le plan collectif. De quoi aller chercher un quatrième titre de MVP pour égaler Wilt et LeBron ? En tout cas, nous on met une pièce dessus !

#2 : Jamal Murray dès qu’il voit un maillot des Lakers

Jamal Murray n’a toujours pas été All-Star dans sa carrière, mais joue comme une superstar à chaque fois qu’il rencontre les Lakers. En Playoffs ou en saison régulière, à Denver ou Los Angeles, Murray a pris l’habitude de torturer la franchise pourpre et or. Il est même appelé le « Lakers killer ».

Quelque chose nous dit que le meneur canadien réserve encore de belles surprises à LeBron et Cie cette saison…

JAMAL MURRAY ASSASSINE LES LAKERS AU BUZZER !!! 😱😱😱 pic.twitter.com/pC62kLxPVH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2024

#3 : Cam Johnson, la pièce qu’il fallait aux Nuggets

Denver fait partie des équipes ayant réalisé une superbe intersaison, et Cam Johnson est l’une des raisons à cela. L’ailier a été recruté en échange de Michael Porter Jr. et semble représenter le fit parfait chez les Nuggets de Jokic. C’est un shooteur élite, il peut scorer, il est pas dégueu en défense et s’intégrera très bien dans le collectif. Cerise sur le gâteau : il a un contrat BEAUCOUP plus abordable que MPJ.

Du côté de Brooklyn l’an dernier, Cam Johnson a sorti ses meilleures stats en carrière avec des moyennes de 18,8 points, 4,3 rebonds et 3,4 passes à 47,5% au tir dont 39% à 3-points et 89,3% aux lancers-francs. Imaginez maintenant ce gars-là recevoir des passes de Jokic, plutôt que de Nic Claxton…

#4 : la bromance Jokic – Valanciunas

Même s’il a longtemps hésité entre Denver et le Panathinaikos, Jonas Valanciunas est bien un joueur des Nuggets aujourd’hui. Traduction : Nikola Jokic va enfin avoir un backup respectable.

Le Lituanien de 2m11, qui tournait encore à 10 points et 8 rebonds l’an passé, permettra au Joker de souffler un minimum en saison régulière. On pourrait même voir les deux géants être associés dans la raquette, comme c’était le cas en présaison sur certaines séquences.

Ça promet, sur comme en dehors des parquets.

“He’s qualified to be my friend” – Nikola pic.twitter.com/w0DbSvQ1Rj

— Denver Nuggets (@nuggets) September 29, 2025

#5 : David Adelman, en l’honneur du père

Contre toute attente ou presque, le coach Michael Malone a été viré l’an dernier peu avant les Playoffs. Son assistant David Adelman a pris le relais et a été plutôt convaincant puisqu’il a été confirmé dans ses fonctions. Le groupe des Nuggets a presque immédiatement retrouvé de la solidité collective, même si Denver est finalement tombé contre le Thunder en demi-finale de conf’.

David Adelman va désormais connaître sa toute première saison complète en tant que head coach, après quinze ans en tant qu’assistant. De quoi marcher plus que jamais sur les traces de son père Rick, ancien entraîneur qui a participé aux Finales NBA à deux reprises avec Portland (1990, 1992).

#6 : Aaron Gordon, I believe I can fly

En plus d’être un coéquipier exemplaire et un joueur qui correspond parfaitement au jeu collectif de Denver, Aaron Gordon reste aussi un joueur hyper spectaculaire. L’ancien vainqueur du Slam Dunk Contest (comment ça il n’a jamais gagné ?!?) devrait une nouvelle fois martyriser les cercles cette saison, de la première à la dernière seconde des matchs.

AARON GORDON DUNK AT THE BUZZER FOR THE NUGGETS WIN!!! 🚨🚨

ONE OF THE CRAZIER ENDINGS YOU’LL SEE 🤯😱#TissotBuzzerBeater#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/BVdHdAEP1Q

— NBA (@NBA) April 27, 2025

#7 : Bruce Brown qui redevient le chouchou de la Ball Arena

Bruce Brown faisait partie de l’équipe des Nuggets qui a remporté le titre NBA en 2023, en étant un role player hyper précieux. Ensuite, il s’est un peu perdu à Indiana, Toronto et New Orleans, avant de revenir à Denver cet été. Un retour qui devrait faire du bien aux Nuggets comme au principal intéressé.

« Bruce est de retour. On a gagné avec lui. Il va falloir qu’on sauve sa carrière une nouvelle fois. » – Nikola Jokic

#8 : le Joker qui regarde des courses de chevaux avant les matchs

Ne change jamais Niko.

Nikola Jokic was emotional after seeing his horse win 🥇🥹

I don’t think he got this emotional even after winning an NBA Championship 😂

(via Arena Sport Tv) pic.twitter.com/zNRU2FqXDa

— Basketball Forever (@bballforever_) July 27, 2025

#9 : l’évolution de Christian Braun

Parmi les jeunots qui ont été sélectionnés par les Nuggets pour apporter du soutien à Nikola Jokic, ils ne sont pas nombreux à avoir percé. Mais Christian Braun est de ceux-là.

Propulsé titulaire l’an dernier après le départ de Kentavious Caldwell-Pope, Braun a réalisé une campagne 2024-25 calibre MIP, doublant ses stats jusqu’à devenir un membre indiscutable du cinq majeur. Le bonhomme – 24 ans – devrait continuer son ascension et pourrait tout simplement aider Denver à retourner en Finales NBA.

Détail à ne pas négliger : Christian Braun entre dans sa dernière année de contrat rookie, avant de potentiellement devenir agent libre restrictif. On serait surpris qu’il ne soit pas prolongé.

#10 : les contres monumentaux de Peyton Watson

Peyton Watson est loin d’être un joueur parfait mais quand il s’agit d’aller bâcher tout ce qui bouge, il y a du monde.

All 6 Blocks By Peyton (s)Watson in his career high blocks night: pic.twitter.com/LMb9VCmsW1

— PwatMuse (@PwatMuse) April 11, 2024