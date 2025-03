Jamal Murray a été fidèle à sa réputation de “Lakers killer”

Malgré d’innombrables absences chez les Lakers, dont Luka Doncic et LeBron James, les Nuggets ont dû s’employer dans le money-time pour arracher la victoire. L’homme qui a fait la différence ? Jamal Murray, grand spécialiste quand il s’agit d’achever Los Angeles en fin de match.

Si Jamal Murray jouait face aux Lakers tous les soirs, il serait le joueur le plus clutch de l’histoire.

Alors que le score indiquait 126-126 entre les Nuggets et les Angelinos cette nuit, le meneur de Denver a crucifié l’équipe de J.J. Redick avec un énorme tir primé à six secondes du buzzer. Un shoot qui a immédiatement rappelé de très mauvais souvenirs à toute la fanbase californienne.

JAMAL MURRAY TAKES OUT THE LAKERS AGAIN 🏹

He hits another clutch shot against LA to secure a Nuggets win.

🎥 @NBApic.twitter.com/q2sJNY6cdw

— The Athletic (@TheAthletic) March 15, 2025

De très mauvais souvenirs car ce tir n’est pas un épisode isolé.

Lors de la série de Playoffs du premier tour la saison dernière, Jamal Murray a planté non pas un mais deux game-winners face aux Lakers. D’abord lors du Game 2 avec un énorme buzzer sur la tronche d’Anthony Davis, tellement dégoûté qu’il en a jeté le micro en conférence de presse. Puis lors du Game 5 avec un shoot XXL sur Austin Reaves pour boucler la série.

Jamal Murray absolutely owns the Lakers… his 3rd game-winner against them.

Turns into prime MJ when he sees the gold jerseys. pic.twitter.com/wxVyvhjkEd

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 15, 2025

En plus de ces trois tirs qui provoquent toujours des cauchemars chez les fans des Lakers, Jamal Murray avait aussi été hyper clutch lors de la Finale de Conférence Ouest 2023, où Denver avait carrément sweepé Los Angeles. Dans le Game 2 de la série, Murray avait notamment planté 23 points dans le dernier quart pour faire le break.

Pas de doute, Jamal Murray, c’est le Lakers killer.