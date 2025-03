Les Nuggets se font très peur face à des Lakers héroïques ! (131-126)

Sans la plupart de leurs joueurs majeurs, les Lakers se déplaçaient à Denver avec une ambition très limitée. Ils ont pourtant déjoué tous les pronostics, étant à un tir très clutch de Jamal Murray d’une victoire héroïque chez les Nuggets. Austin Reaves (37 points) et Dalton Knecht (32 points) ont été énormissimes.

Désolé, chers fans des Nuggets. Votre équipe favorite a beau avoir gagné ce match, nous avons décidé de mettre l’emphase sur les Lakers dans ce papier. Parce que sans LeBron James, sans Luka Doncic, sans Dorian Finney-Smith, sans Rui Hachimura… Los Angeles est passé à ça de réaliser un exploit.

Tout simplement, avec un basket que l’on qualifiera “d’essentiel”. Des enchaînements basiques, du jeu qui ne cherche pas le beau geste mais qui l’obtient au terme d’un mouvement bien exécuté. Avec deux fers de lance qu’ont été Dalton Knecht et Austin Reaves. Pour une équipe qui incarne peut-être plus que n’importe quelle formation sur Terre (tous sports confondus) les paillettes et le show, on a plutôt eu la beauté du geste partagé. Le “jeu avant le je” en quelque sorte, précepte du grand Coco Suaudeau, pour les fans de football.

AUSTIN REAVES TONIGHT:

37 PTS – 8 REB – 13 AST – 50% FG

DALTON KNECHT TONIGHT:

32 PTS – 2 REB – 1 AST – 48% FG

This duo did all they could. 🫡 pic.twitter.com/kgyluY882x

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 15, 2025

Face à cette vague venue du Pacifique, les Nuggets ont eu beaucoup de mal à se mettre dans le match. Nikola Jokic en tête, toujours pas réveillé après un quart-temps. Ce premier quart, où l’on s’est réellement demandé si les Lakers, en tête après 12 minutes, allaient tenir sérieusement plus longtemps au même rythme que les locaux. Ils ont fait plus : très diminués, ils ont montré que cette équipe avait une âme collective qui brûle fort.

Hélas, parce qu’il s’agit des Lakers, il fallait bien que le joueur nommé Jamal Murray vienne ajouter son grain de sel dans cette soirée si inattendue. Le lieutenant d’un Nikola Jokic très agressif (17 lancers récupérés). Un tir à 3-points ultra-clutch pour sceller le destin de Los Angeles. Et même si, au fil du match, les Purple and Gold ont réussi à conquérir nos coeurs, on est obligé de s’asseoir et d’applaudir un tel tir. Qui sauve les miches des Nuggets après une prestation très moyenne, qui leur permet de reprendre la 2e place de l’Ouest et de reléguer les Lakers à deux victoires d’écart.

Clock winding down… Murray gets to his spot. CASH 🚨 https://t.co/gLvDY0crgK pic.twitter.com/2vKEviiXQo

— NBA (@NBA) March 15, 2025

Comme un symbole, c’est Russell Westbrook qui pique la balle d’overtime et inscrit le dunk de la victoire. Avec la célébration qui va bien, on respecte. Mais on respecte d’autant plus ces Lakers, qui ont montré une facette jusqu’ici inconnue.