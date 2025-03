Austin Reaves et Dalton Knecht, un duo énorme face aux Nuggets

Avec une pléiade d’absents chez les Lakers, les clés de l’équipe face aux Nuggets étaient confiées “par défaut” à Austin Reaves et Dalton Knecht. Depuis la ligne extérieure, ils ont réalisé – en duo – une performance énorme qui a failli être récompensée par un fabuleux succès. Los Angeles a perdu cette nuit, mais le signal envoyé est très bon.

La ligne extérieure des Lakers a fait beaucoup, beaucoup de mal aux Nuggets. Sans Luka Doncic pour mener le groupe, ce sont Austin Reaves et Dalton Knecht qui ont eu les responsabilités à l’organisation du jeu. Une tâche qu’ils ont accompli avec brio et qui échoue à quelques fines encablures d’une prestigieuse victoire.

Austin Reaves sinks the triple to finish the 1st half with 22 points and 10 assists!

He’s only the 2nd Laker (Kobe Bryant) to record 20+ PTS, 10+ AST in a half in the play-by-play era 🙌 pic.twitter.com/znwGlIJYES

On parle souvent de matchs dont il faut retenir les leçons, qu’il s’agisse de positif ou de négatif. Cette rencontre est assurément riche d’enseignements pour les Lakers, qu’il s’agisse des blessés comme des présents. Austin Reaves (37 points, 13 passes, 8 rebonds) était déjà l’un des joueurs majeurs du groupe, mais alors Dalton Knecht… 32 points à 13/27 au tir, la confiance et l’envie d’assumer pour les autres et pour lui-même qu’il peut prendre des tirs importants.

Jarred Vanderbilt came up with the steal and Dalton Knecht did the rest!

En état de grâce, jusqu’à la fin du match, le duo a bien failli emporter la victoire à Los Angeles. Mais il ne faut pas se décevoir, au sortir du match, du fait d’avoir perdu. Il faut se satisfaire de ce que – étant donné le contexte – ces deux là, et le groupe en entier dans leur sillage, ont montré. Et ce qu’ils montreront lorsque tout le monde sera là. JJ Redick s’est d’ailleurs dit “fier du groupe, de leur niveau de combativité et leur résilience“.

“Proud of the group for their level of fight and resiliency.”

JJ Redick speaks with @LakersReporter and the media after the Lakers fall to the Nuggets, 131-126. #LakeShow pic.twitter.com/igBPg36dFP

