Highlights : Killian Hayes étincelant en G League ! (38 points, 8/14 à 3-points)

Énorme Killian Hayes ! Le meneur des Long Island Nets a été juste FA-BU-LEUX cette nuit en G League. 38 points, 6 passes, 5 rebonds, 15/25 au tir dont 8/14 du parking… record de puntos en carrière explosé, et l’espoir qu’une franchise NBA tombera sur ce match avec la bonne idée de l’appeler.

Un passage plutôt concluant aux Nets, mais sans suite du fait du retour de D’Angelo Russell dans la rotation après une blessure. Killian Hayes est donc retourné avec les Long Island Nets, en G League. Face au Memphis Hustle, le meneur Français s’est amusé et envoyé l’un de ses meilleurs matchs en carrière. Une prestation XXL !

Maintenant, il faut espérer que ce genre de match ne soit pas sans lendemain pour lui, d’un point de vue carrière. Qu’une opportunité va tomber pour une fin de saison et potentiellement plus quelque part en NBA. Il a montré chez les Nets qu’il était digne de confiance et beaucoup d’équipes ont besoin d’un meneur qui connaît le système. Comme dirait Paga à l’époque de la Ligue 1 sur Canal+ : “En tout cas on te le souhaite”.