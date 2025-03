Les Cavaliers sont à 16 victoires de suite, record de franchise battu !

Avec leur victoire chez les Grizzlies, les Cavaliers 2024-25 sont désormais à 16 victoires de suite en régulière et s’emparent du record de succès à la suite de la franchise. De quoi inscrire le nom de tous les gars du groupe dans les bouquins à Cleveland, mais aussi (et surtout) à donner envie de le pousser loin, ce record.

Les Cavs n’ont pas forcé leur talent, et ce sans Donovan Mitchell. Une première mi-temps parfaite durant laquelle les errements défensifs des Grizzlies ont été parfaitement exploités, et une deuxième mi-temps en gestion pour l’emporter sans trembler d’un poil. Et pour inscrire son nom dans l’histoire de l’équipe, avec une 16e victoire de suite synonyme de record all-time des Cavaliers. Une marque qui restera, mais qui ne doit pas être une fin en soi.

Dans les faits, les Cavaliers ont encore à sécuriser le meilleur bilan de la ligue. Ils ne le sont que d’une courte tête, avec deux victoires d’avance sur un Thunder qui aimerait tout autant s’assurer un avantage du terrain jusqu’à d’hypothétiques Finales NBA. Concernant le record, voici le calendrier des Cavaliers :

Les prochains rendez-vous :

🔹Orlando (domicile)

🔹@ Clippers

🔹@ Kings

🔹@ Suns

🔹@ Jazz (en back to back)

Ça va taper les 20 ou ça s’arrête avant pour vous ? pic.twitter.com/hG6mD0spLP

Trois déplacements à l’Ouest chez des équipes désespérément en recherche de victoire, ça s’annonce compliqué mais loin d’être impossible pour faire encore monter la série. Jusqu’au cap des 20 succès de suite ? Ce serait énorme !